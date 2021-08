Le Mexique, avec un léger avantage sur le Brésil dans le nouveau millénaire

in

La Équipe nationale mexicaine Sub23 affrontera à nouveau une vieille connaissance en demi-finale de la Jeux Olympiques, Brésil, équipe qui, au niveau général, a affronté à plusieurs reprises au cours de ce nouveau millénaire et qui a été gagnée, certaines d’entre elles étant l’une des plus importantes de l’histoire de la Tri

Les triomphes qui ont le plus marqué Mexique face à Brésil ont sans doute été celles présentées dans le Coupe de l’America, Gold Cup et Coupe des Confédérations à un niveau supérieur, tandis que dans les divisions inférieures sont ceux obtenus dans le Jeux olympiques de Londres 2012 remporter la médaille de Or ou celle de la finale de la Coupe du monde U17 2005 à Pérou, avec laquelle le Tri il a obtenu son premier championnat de la catégorie.

Cependant, le Canarinha a également porté des coups violents à Mexique, la dernière douloureuse est survenue il y a trois ans lors de la Coupe du monde de Russie 2018, lorsque l’équipe sud-américaine a battu les Verts 2-0 pour les laisser éliminés de la compétition internationale.

A un niveau supérieur, Mexique a rencontré à plusieurs reprises son homologue brésilien dans des duels amicaux, dans lesquels dans ce ténor le amour vert a remporté la majorité, jouant même sur le sol mexicain comme celui qui s’est passé en Garder cours de l’année 2011, où les Brésiliens accompagnés de toutes leurs stars ont battu l’équipe alors emmenée par José Manuel de la Torre 2-1.

Au total, tout au long du nouveau millénaire, Mexique a fait face Brésil à 20 reprises dans toutes les catégories masculines, dont El Tri a remporté neuf victoires, dont une spectaculaire séance de tirs au but lors de la Coupe du monde U17 2013, par huit des Amazoniens, plus trois nuls.

Matchs entre le Mexique et le Brésil

Matchs entre le Mexique et le Brésil

Type de match Mexique Res Brésil Date ville Catégorie Amical Mexique 3_3 Brésil 03/07/2001 Guadalajara Mayor Copa América 2001 Mexique 1_0 Brésil 07/12/2001 Cali Mayor Amical Mexique 0_0 Brésil 30/04/2003 Guadalajara Major Gold Cup 2003 Mexique 1_0 Brésil 27/07/2003 Mexique Major America Cup 2004 Mexique 0_4 Brésil 18/07/2004 Piura Major Confederation Cup Mexique 1_0 Brésil 19/06/2005 Hanovre Major World Cup 2005 Mexique 3_0 Brésil 10/02/2005 Lima Sub17 Copa América 2007 Mexique 2_0 Brésil 06/27/2007 Puerto Ordaz Mayor Friendly Mexique 1_3 Brésil 09/12/2007 Foxborough Major World Cup 2009 Mexique 1_0 Brésil 10/27/2009 Lagos Sub17 World Cup 2011 Mexique 0_2 Brésil 17/08/2011 Amical U20 Pereira Mexique 1_2 Brésil 10/11/2011 Jeux Olympiques Torreón Mayor 2012 Mexique 2_0 Brésil 11/08/2012 Coupe du Monde U23 Londres 2013 Mexique 11_10pen Brésil 11/01/2013 Amical U17 Dubaï Mexique 2_0 Brésil 06/03/2012 Arlington Mayor Confedera Cup Mexique 0_2 Brésil 19/06/2013 Coupe du monde Fortaleza Mayor 2014 Mexique 0_0 Brésil 17/06/2013 Fortaleza Mayor Friendly Mexique 0_2 Brésil 07/06/2015 Coupe du monde Sao Paulo Mayor 2018 Mexique 0_2 Brésil 02/07/2018 Coupe du monde Samara Mayor 2019 Mexique 1_2 Brésil 17/11/2019 Gamme U17