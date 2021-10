Le Mexique bat le Honduras et reprend la tête de la Concacaf

11/10/2021 à 04h17 CEST

.

L’équipe mexicaine a battu le Honduras 3-0 ce dimanche et est revenu à la première place du match de qualification de la Concacaf pour la Coupe du monde Qatar 2022 au cours de laquelle il a trois points d’avance sur les États-Unis et le Panama.

Le Mexique l’a emporté avec annotations de Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori et Hirving Lozano, dans un match au cours duquel son rival a joué 40 minutes avec dix joueurs au stade Azteca pour l’expulsion de Maynor Figueroa.

Chez eux, les Mexicains sont sortis pour imposer des conditions et ils ont bientôt commencé à presser.

Hirving Lozano, de Napoli dans la série italienne, a accepté à la 9e minute un service de Raúl Jiménez, des anglais Wolverhampton Wanderers, et a failli ouvrir le score, mais sa tête a touché le poteau.

Le Mexique a pris l’avantage à la 18e minute; après plusieurs rebonds avec deux bons jeux défensifs du gardien Luis López et du défenseur Marcelo PereiraAux abords de la surface, Córdova a récupéré un ballon et l’a placé dans le filet depuis la droite pour porter le score à 1-0.

Déterminés à ne pas ralentir comme ils l’ont fait jeudi dernier lorsque Le Canada les a égalés 1-1 après avoir pris les devants, les Mexicains sont allés plus loin. Au 21, Jiménez a planté le ballon dans le poteau.

Le Mexique, avec une possession en faveur de 77-23, rôdait dans la zone à plusieurs reprises ; le jeu de but le plus clair a été une arrivée dans la zone de Lozano dans le temps de remplacement, arrêté par un arrêt opportun du gardien López.

Dans la seconde moitié, Le Mexique a proposé à nouveau et le Honduras s’est retrouvé avec un joueur de moins sur le terrain à la 50e minute, pour une expulsion à Figueroa, pour un coup de pied à Jiménez.

Avec tout en faveur, les Mexicains ont intensifié l’attaque. À la 77e minute, Édson Álvarez a tiré sur le poteau ; le ballon a rebondi et Funes Mori a porté le score à 2-0 d’un tir du pied droit.

Neuf minutes plus tard Lozano a accepté un ballon d’Orbelín Pineda et a porté le score à 3-0.

Au bout de cinq jours, Le Mexique a trois victoires, deux nuls et 11 points, trois de plus que les États-Unis et le Panama qui en comptent 8. Viennent ensuite le Canada (7), le Costa Rica (6), le Salvador (5), le Honduras (3) et la Jamaïque (2).

Mercredi prochain, le sixième jour, Le Mexique se rendra au Salvador, du Costa Rica aux États-Unis, du Panama au Canada et de la Jamaïque au Honduras.

– Fiche technique:

3. Mexique : Guillermo Ochoa ; Luis Rodríguez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo ; Héctor Herrera, Édson Álvarez (Luis Romo, m.77), Sebastián Córdova (Orbelín Pineda, m.66); Hirving Lozano (Uriel Antuna, m.92), Raúl Jiménez (Rogelio Funes Mori, m.46), Jesús M. Corona (Alexis Vega, m.46).

Entraîneur : Gerardo ‘Tata’ Martino.

0. Honduras: Luis López; Danilo Acosta (Alexander López, m.46), Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Marcelo Pereira, Kevin lvarez; Carlos Pineda (Andy Nájar, m.75), Kervin Arriaga, Bryan Acosta, Ángel Tejeda (Eddie Hernández, m.71), Brayan Moya (Alberth Elis, m.46).

Entraîneur : Fabian Coito.

Buts : 1-0, m.18 : Sebastián Córdova. 2-0, m.76 : Rogelio Funes Mori. 3-0, m.86 : Hirving Lozano.

Arbitre : Ismail Elfath, des États-Unis. Il expulsa Figueroa et réprimanda Montes, Pereira et Acosta.

Incidents : Match de la cinquième journée de qualification de la Concacaf pour la Coupe du monde Qatar 2022, disputé au stade Azteca de Mexico, à 2 240 mètres d’altitude.