Le Mexique demande des garanties pour ses footballeurs

L’un des plus grands gagnants cette semaine dans le secteur de la crypto-monnaie est Odyssey (OCN). Rien qu’au cours des dernières 24 heures, le prix de la pièce OCN a augmenté de plus de 35%, consolidant une croissance hebdomadaire de 80%. De plus, le volume des transactions de la crypto-monnaie a augmenté de 250% pour […] More