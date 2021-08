Le Mexique du « bronze » aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

in

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 abouti et avec cela la délégation mexicaine a joué un rôle très louable en ayant a récolté quatre médailles, Même si ils étaient tous en bronze, ils sont un exploit pour le pays sur le plan sportif.

Alors que c’est le moins de médailles gagnées depuis 2000 à ce jour, L’attente créée a été vécue au maximum, étant les catégories de Tir à l’arc (équipes mixtes), Plongeons synchronisés sur plateforme de 10 mètres, Haltérophilie et le plus récent dans la branche de Football masculin, les sports dans lesquels le Mexique était présent sur le podium et voici un récit de ce qui s’est passé :

Alejandra Valencia et Luis lvarez

Les archers étaient les premier à accrocher une médaille lors de la joute du 24 juillet. Le couple mexicain a dû franchir la barrière des huitièmes de finale face à l’Allemagne (6-2), en quarts de finale face à la Grande-Bretagne (6-0) et en demi-finale, ils se sont inclinés contre les Sud-Coréens (5-1) après une performance irrégulière de ‘Abuelo’ lvarez.

Cependant, tous deux ont eu leur revanche en contestant le troisième place sur le podium contre la Turquie, où avec une belle prestation de Valence, ils ont réussi à obtenir le bronze.

Gabriela Agúndez et Alejandra Orozco

Trois jours plus tard, c’est-à-dire le 27 juillet, la deuxième médaille est tombée sur le travail du duo féminin mexicain en plongeon synchronisé (10 mètres); tellement de Gabriela et Alejandra ont atteint la finale après une belle performance dans les tours précédents, prenant la troisième place avec un total de 299,70 score, même qui a dépassé les Japonais.

Les Japonais au dernier tour manquaient de bonnes notes, provoquant la célébration chez les plongeurs qui ne pouvaient pas contenir leur émotion sur la scène mondiale, dès qu’ils sauront qu’ils ont obtenu le bronze.

Aremi Fuentes

Le Le mois d’août ne pouvait pas entrer dans une meilleure forme pour le MexiqueEh bien, l’haltérophile Aremi Fuentes était chargé de soulever non seulement les poids, mais la fierté de tout un pays entre ses mains quand il a remporté le bronze, pour avoir remporté un total de 245 kilos, dont 108 à l’arraché et 137 à l’épaulé-jeté.

Le Mexicain elle a remporté le match contre la sud-coréenne Suhyeon Kim, qui a commis une erreur dans l’épaulé-jeté, un facteur qui a profité à Fuentes, qui a ainsi obtenu la médaille directement

« tri » olympique

La la dernière médaille a été remportée depuis le 6 août quand la L’équipe mexicaine a battu l’équipe hôte, le Japon, dans la dispute pour la troisième place avec un score de 3-1. Cependant, il a été reçu 24 heures plus tard, lors de la cérémonie de prix ainsi que l’or et l’argent du Brésil et de l’Espagne, respectivement.

Obtenant ainsi le deuxième médaille dans cette branche depuis Londres 2012 et numéro 73 dans l’histoire de la nation à la foire, dans une performance historique de l’équipe de Jaime Lozano.