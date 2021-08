Le Mexique et le Brésil, le meilleur du football masculin à Tokyo

Bien qu’il n’ait pas atteint la finale, L’équipe nationale mexicaine a été l’une des meilleures du tournoi de football masculin à Tokyo 2020 et, avec le Brésil, elle a laissé de bons nombres sur les terres japonaises.. L’équipe nationale n’a enregistré que deux défaites, mais a pu reconstruire la route.

Après les victoires contre France, Afrique du Sud, Corée du Sud Oui Japon, les Tricolore cadre 17 buts au total et a été l’équipe la plus marquante du tournoi. Dans le tournoi masculin, les nationaux et les Brésiliens ont remporté quatre matchs et ont été ceux avec le plus de victoires.

De même, l’équipe dirigée par Jaime Lozano Oui Espagne ils étaient les seules équipes à marquer des buts en cinq matchs. En revanche, le Brésil a été l’équipe qui a marqué le plus de points dans la compétition, tandis que Afrique du Sud et l’Arabie saoudite a perdu tous ses matchs.

Après avoir remporté le bronze, le “Jimmy” Lozano a décidé de quitter son poste d’entraîneur de la Équipe nationale mexicaine U23, car il aurait un nouveau défi dans sa carrière. Jusqu’à présent, l’avenir du stratège national est incertain, car on ne sait pas où il mènera.