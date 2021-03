Le Mexique et les Pays-Bas vont nous offrir des matchs difficiles et des choses différentes de ce que nous avons vu « 

29/03/2021

À 14:11 CEST

Après avoir lancé l’appel pour l’équipe espagnole pour les matchs contre Mexique Oui Pays Bas, Jorge Vilda est apparu lors d’une conférence de presse et a assuré qu’ils joueraient « Deux matchs contre de grandes équipes comme le Mexique et les Pays-Bas, qui ne manqueront pas de nous offrir des matchs difficiles et des choses différentes de ce que nous avons vu ».

Plus précisément sur le finaliste mondial, il a assuré qu’il est « une équipe consolidée qui nous rendra difficile la défense » et a évalué son jeu comme pratique.

Vilda a apprécié le niveau des gardiens de but espagnols. « Nous avons de grands gardiens dans toutes les catégories, ce sont des joueurs de référence et expérimentés. Nous sommes très conscients de la performance des joueurs », a expliqué.

À propos de l’appel à Olga Carmona, a expliqué que « Il a frappé à la porte de l’équipe nationale toute la saison, connaît une grande croissance et est prêt à être ici. «

Lola Gallardo, qui ne compte pas sur les minutes à l’Olympique de Lyon, a également été incluse dans la liste. « Nous ne nous attendions pas à ce qui lui arrive, cette situation s’est produite mais sa qualité est prouvée. Sa performance a été bonne ici, c’est pourquoi il revient sans cesse. «

Interrogé sur la non-convocation de Maite oroz, Vilda a expliqué que « nous sommes très satisfaits de ce qu’il fait avec son club, mais tout est trop compressé pour faire cette liste « , et n’exclut pas qu’elle puisse être rappelée lors des prochains appels.

Enfin, sur la professionnalisation de la Ligue espagnole, il estime que « C’est le chemin et vous devez le parcourir pas à pas, vous avez besoin de piliers solides », et a plaidé pour un consensus pour le développement du football féminin.

L’appel complet pour Jorge Vilda est le suivant: Chiffons Sandra, Mapi León, Andrea Pereira, Leia Ouahabi, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso et Mariona Caldentey (Barcelone), Lola Gallardo (O. Lyon), Misa Rodríguez, Ivana Andrés, Marta Corredera, Olga Carmona, Teresa Abelleira et Marta Cardona (Real Madrid), Irene Paredes (PSG), Laia Aleixandri (Athlète de Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Nerea Eizagirre, Nahikari García et Bárbara Latorre (Société réelle), Esther González et Alba Redondo (J’ai soulevé).