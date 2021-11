Le Mexique était-il un autre Bottas F@ck vous, à qui cela peut-il concerner ?

Si l’on devait déterminer exactement comment Mercedes a perdu le Grand Prix de Mexico 2021, c’était au tout début de la course, cette traînée de 800 mètres jusqu’au virage 1, remportée sur les freins par Max Verstappen, à laquelle Lewis Hamilton n’avait alors aucune réponse et après.

Pourquoi ce moment-là ? Parce que les deux Mercs ont pris des départs solides et étaient bien répartis pour bloquer toute attaque jusqu’à ce qu’ils émergent sous le pont Heineken lorsque, le pole-sitter, Valtteri Bottas a inexplicablement commencé à dériver vers la droite, vers son coéquipier laissant un canal ouvert à l’extérieur, à gauche de la piste que Verstappen s’est emparée, a freiné diablement tard, comme lui seul peut le faire dans cette voiture, pour prendre la tête et dominer la course.

Hamilton : Valtteri a laissé la porte ouverte à Max

Par la suite, Hamilton a admis que le départ l’avait laissé perplexe : « J’ai envisagé le départ différemment dans le sens où Valtteri prendrait un meilleur départ et j’essaierais de me mettre à sa remorque.

« Je couvrais mon côté de la piste et je m’assurais que personne ne puisse entrer à l’intérieur et essayer de garder derrière moi la Red Bull que je pouvais voir dans mon rétroviseur. Je pensais que Valtteri ferait la même chose, mais évidemment, il a laissé la porte ouverte pour Max.

« Max était sur la ligne de course et a fait un travail incroyable en freinant dans le virage 1. J’étais à l’intérieur et il n’y avait pas d’ouverture », a expliqué Hamilton, qui a terminé deuxième après avoir repoussé une attaque concertée en fin de course du héros local. Sergio Perez dans l’autre Red Bull.

« Cela a rendu ma course beaucoup plus difficile », a expliqué le champion du monde. « Avoir une Red Bull devant et une derrière leur permet de jouer la stratégie. Sergio était très proche et je ne pouvais pas m’éloigner de lui. Mais quand il y a une volonté, il y a un moyen, et nous avons réussi à le garder derrière. »

Un début de cauchemar pour Bottas, un thriller pour Verstappen 😳😅#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/YimWSYxe9i – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

Avec une douzaine de points de retard avant la manche mexicaine, la quête d’Hamilton pour un huitième titre mondial de Formule 1 sans précédent a été la plus difficile et vient d’obtenir sept points supplémentaires « plus difficiles » dans le contexte du championnat.

Hamilton a souligné : « Il reste encore quatre courses à disputer. Dix-neuf points, c’est beaucoup de points et Max a neuf victoires et c’est beaucoup de victoires. S’ils devaient maintenir leur vitesse supérieure dans les prochaines courses, nous pourrions avoir des problèmes, mais j’espère que nous serons plus proches.

« Ils ont la voiture la plus rapide, mais tout ce que je peux faire est d’essayer de tout extraire de notre package, de m’assurer que nous ne laissons rien au hasard, de maximiser ce que nous avons et de tout donner », a ajouté Hamilton.

Après la course à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, le patron de Mercedes, Toto Wolff, était sur la même longueur d’onde que son pilote superstar et a déclaré : « Cela n’aurait pas dû arriver. Nous avions deux voitures devant et semblaient ouvrir la mer pour que Max puisse contourner l’extérieur. C’est pour le moins agaçant. »

De mal en pis, puis un peu mieux pour Bottas

Ajoutant l’insulte à la blessure, l’avantage de 23 points que Mercedes détenait sur Red Bull, avant la course de dimanche, a été pratiquement annulé et est maintenant réduit à un point.

Depuis que Bottas a signé pour Alfa Romeo après avoir été évincé par Mercedes pour faire place à George Russell, Bottas semble en avoir fini avec le rôle d’ailier de Hamilton et ne va clairement pas s’impliquer dans la course au titre avec le même engagement qu’il avait quand son travail était en ligne; essentiellement, depuis qu’il a rejoint les champions du monde en 2017.

Il s’agit d’un revirement d’un pilote que Wolff a décrit un jour « comme l’ailier parfait », une déclaration qui se classe là-haut avec « Felipe, Fernando est plus rapide que toi » dans le folklore de la F1. À partir de ce jour, Bottas aurait dû savoir quel était son rôle dans la pantomime de Wolff, et on pourrait se demander s’il s’en est jamais remis ? Felipe ne l’a pas fait.

Peut-être que, alors qu’il court pour Mercedes dans quatre autres courses, c’est sa façon de dire à nouveau « F@ck you, à qui de droit ! »

Dans la course de dimanche, les choses sont allées de mal en pis alors que Bottas s’est fait renverser dans le virage 1 par un capricieux Daniel Ricciardo qui a confiné à la fois le pilote Mercedes et le pilote McLaren, aux premiers arrêts au stand et à une journée de travail non récompensée par des points, tandis que le Finn a réalisé le tour le plus rapide en fin de course pour priver Verstappen du point supplémentaire alors qu’il détenait le tour le plus rapide jusqu’à ce point.

Gardez la tête haute Lewis ! ?? Encore de quoi être fier avec une solide arrivée sur le podium 👏#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/fQZ8HDLHA7 – Formule 1 (@F1) 8 novembre 2021