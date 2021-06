Le Mexique participera au Festival de Cannes avec cinq films – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le producteur et scénariste mexicain Julio Chavezmontes s’est dit fier des cinq productions mexicaines qui seront au Festival de Cannes cette année – dont trois avec sa participation – et a assuré que le cinéma mexicain mérite un investissement plus important.

“Nous, les Mexicains, avons des raisons d’être très fiers de notre industrie”, a déclaré le fondateur de Piano, la première maison de production mexicaine à arriver au Festival de Cannes avec trois films.

“Cela montre que nous avons l’une des meilleures industries au monde et que c’est un investissement rentable pour le pays, cela montre que nous pouvons participer à des dialogues importants et être membres d’un monde commun”, a déclaré le scénariste.

Les films avec lesquels Piano arrivera, du 6 au 17 juillet, à Cannes sont ‘Memoria’, du réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, avec Tilda Swinton et avec la participation de Daniel Giménez Cacho.

Aussi ‘Annette’ du cinéaste français Léos Carax, avec Adam Driver et Marion Cotillard, et ‘Bergman Island’ de Mia Hansen-Løve, avec les acteurs Tim Roth et Mia Wasikowska.

Les trois films ont été réalisés en coproduction avec des pays comme la Thaïlande, l’Allemagne, les États-Unis, la Colombie, la Belgique et le Japon.

« Il montre ce qu’il y a de mieux dans le cinéma, c’est qu’il peut transcender les frontières, nous ramener à l’essentiel. C’est quelque chose de très important en ces temps où les gouvernements cherchent à fermer les frontières et à discriminer. Ces échanges sont ce qui peut nous sauver de la xénophobie », a assuré le producteur.

Chavezmontes est rejoint par des noms mexicains tels que la réalisatrice Tatiana Huezo et son producteur Nicolás Celís (‘Roma’, 2018), qui présentera son premier long métrage de fiction : ‘Noche de fuego’.

Et le réalisateur Michel Franco (‘Nuevo Orden’, 2020) et Eréndira Núñez, qui a coproduit le film ‘La civil’, de la réalisatrice roumaine Teodora Mihai, enregistré au Mexique avec la participation d’Arcelia Ramírez et Álvaro Guerrero.

« L’une des choses qui me rend le plus fier de cette industrie, ce sont précisément mes collègues, nous sommes tous très proches et nous célébrons beaucoup le travail de chacun », a déclaré Chavezmontes.

Le ministère de la Culture a célébré « la participation exceptionnelle que le cinéma mexicain aura à la 74e édition du Festival international du film de Cannes » avec « Memoria », « Bergman Island », « Nuit de feu » et « La civil ».

Un an après avoir été contraint d’annuler sa célébration en raison de la pandémie, le Festival de Cannes a pris de la force ce jeudi avec une 74 édition qui se présente renouvelée, mais avec des cinéastes confirmés -Wes Anderson, Nanni Moretti ou Asghar Farhadi-, et avec peu de présence de réalisateurs latino-américains.