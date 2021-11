Le Mexique peut dicter sa sentence en Coupe du monde

11/05/2021 à 02:48 CET

FORMULE 1 : Grand Prix du Mexique

Un jeune Grand Prix au calendrier comme celui du Mexique peut faire des différences presque définitives dans le championnat du monde de Formule 1. Max Verstappen vient de gagner avec une supériorité insultante au Texas et veut augmenter son revenu de 12 points sur Lewis Hamilton en qualifications. Le Néerlandais, vainqueur de huit courses cette saison, sait qu’il affronte une piste qui lui a traditionnellement été favorable, ayant battu Mercedes à deux reprises alors que la voiture allemande évoluait dans un autre championnat. Les choses se sont stabilisées cette saison à tel point que Red Bull semble plus fort aux points que son rival teutonique.

Il n’est donc pas surprenant que Verstappen ait commencé comme favori pour gagner avec une part de [1.65] étant une opportunité tout à fait acceptable pour quiconque pense qu’il ne fera pas d’erreurs dans un week-end où son coéquipier Sergio Pérez attirera tous les regards lors de la course à domicile. Checo tentera de faire un bon travail d’équipe – comme Austin l’a déjà fait – en cherchant à retenir un Hamilton qui n’attend pas l’aide d’un Bottas complètement sorti de Mercedes. C’est pourquoi les Britanniques ne citent qu’un quota [3.00] ton triomphe.

Attention à Ferrari qui est déjà monté sur le podium depuis plusieurs courses et qui va redevenir un acteur important avec un Charles Leclerc qui figure sur le carton. [2.90] pour les [6.00] à qui est présenté un Carlos Sainz qui a été bâillonné dans les ravitaillements ces derniers temps. Nous pensons que le combat va être chaud avec McLarens qui vise également la troisième place du championnat du monde des constructeurs.

Après avoir donné un beau spectacle à Austin, tout le monde sera à nouveau à la recherche d’un Fernando Alonso qui s’est engagé pour la FIA. Votre carrière peut être une grande – un podium pour [20.00]- ou d’allaitement – un abandon à [4.50]- après avoir connu des moments difficiles lors de la dernière course avec le duo Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. La chose la plus logique serait de penser que l’Asturien pourrait être dans le top 6 au quota [4.00].

Le circuit est animé et dans une certaine mesure technique. Ils peuvent être des facteurs qui nous permettent de voir une voiture de sécurité à un quota [1.50] causé par l’un des suspects habituels. Pour Nikita Mazepin, le départ est payé à [11.00], tandis que le japonais Tsunoda le fait, il a également un prix intéressant à [13.00]. Une course formidable nous attend à Mexico sur un circuit à grande vitesse qui rivalise avec Monza.