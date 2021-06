Le Mexique réitère son avertissement sur la cryptographie, les institutions financières ne sont pas autorisées à traiter des actifs virtuels

Actualités Bitcoin

Le Mexique réitère son avertissement sur la cryptographie et déclare que les institutions financières ne sont pas autorisées à traiter des actifs virtuels

Cet avertissement est intervenu après que le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a approuvé Bitcoin, affirmant que son activité bancaire Banco Azteca pourrait commencer à utiliser BTC et devenir la première banque du pays à commencer à accepter la crypto-monnaie.

Les autorités financières mexicaines précisent que les actifs cryptographiques n’ont pas cours légal au Mexique et ne sont pas considérés comme des devises en vertu des lois en vigueur.

Plus tôt ce mois-ci, El Salvador est devenu le premier pays au monde à faire du bitcoin une monnaie légale, d’autres pays d’Amérique centrale cherchant également à prendre des mesures similaires.

Cependant, les régulateurs mexicains ne sont pas vraiment intéressés et ont publié une déclaration disant :

“Les autorités financières réitèrent leurs avertissements (…)

La déclaration conjointe de la Banque du Mexique, du ministère des Finances et du régulateur bancaire a également averti que les institutions financières qui opèrent avec eux sont passibles de sanctions.

“Les institutions financières du pays ne sont pas autorisées à réaliser et à proposer au public des opérations avec des actifs virtuels, tels que Bitcoin, Ether, XRP et autres afin de maintenir une distance saine entre elles et le système financier.”

Vous ne pouvez pas accepter la crypto même si vous le souhaitez

La déclaration intervient après que le troisième homme le plus riche du Mexique, le milliardaire Ricardo Salinas Pliego, a approuvé Bitcoin, affirmant que son activité bancaire Banco Azteca pourrait commencer à utiliser BTC et devenir la première banque du pays à commencer à accepter la crypto-monnaie. Luis Gonzali, codirecteur de Franklin Templeton Investments au Mexique, a déclaré :

« C’est une réaction aux commentaires de Salinas Pliego ce week-end. C’est une façon de dire que sa banque ne peut pas accepter les bitcoins même s’il le veut… c’est une façon de l’arrêter.

Salinas Pliego est un allié du parti MORENA du président Andres Manuel Lopez Obrador et a déjà soutenu un projet de loi MORENA qui aurait contraint la Banque du Mexique à acheter des devises étrangères pour aider les migrants et les touristes à rapatrier des dollars américains.

Le projet de loi a finalement été révisé car il était considéré comme bénéficiant largement à Azteca, l’un des principaux processeurs de transfert de fonds du pays.

Les institutions financières du pays doivent également éviter de transmettre à leurs clients le risque associé à l’opération de cryptographie, selon le communiqué, ajoutant que l’utilisation de pièces stables n’était pas non plus autorisée par la loi mexicaine actuelle.

Lors d’une nouvelle conférence, le ministre des Finances Arturo Herrera a déclaré qu’en vertu des règles actuelles, il est interdit d’utiliser les crypto-monnaies dans le système financier du pays, soulignant que cela ne changera probablement pas à court terme.

Les crypto-monnaies ont tendance à être volatiles et spéculatives, qui ne remplissent pas la même fonction que l’argent, “car leur acceptation en tant que moyen de paiement est limitée et elles ne constituent pas une bonne réserve ou une référence de valeur”, indique le communiqué.

