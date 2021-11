Le Mexique rivalisera avec Los Lobos pour le Goya du meilleur film ibéro-américain – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le Chili, le Pérou, le Mexique et l’Argentine concourront pour le Goya du meilleur film ibéro-américain lors de la 36e édition des Spanish Film Awards.

Les films nominés sont : Canción sin nombre, de Melina León (Pérou) ; La chaîne de montagnes des rêves, de Patricio Guzmán (Chili) ; Las Siamesas, de Paula Hernández (Argentine) et Los lobos, de Samuel Kishi (Mexique).

Le documentaire The Cordillera of Dreams fait partie d’une trilogie que Guzmán a commencée avec Nostalgia de la luz (2010) et poursuivie avec The Nacar Button (2015)

Avec pour prémisse d’explorer les montagnes, le vétéran réalisateur chilien plonge dans ses souvenirs et construit un essai raconté à plusieurs voix avec des personnages tels que le cinéaste Pablo Salas, l’écrivain Jorge Baradit et la chanteuse Javiera Parra.

Au service de la mémoire historique et de la dénonciation sociale, Melina León dépeint des tares telles que l’impuissance indigène et le machisme dans son premier ouvrage, « Canción sin nombre », qui raconte la tragédie de Georgina, une femme Ayacucho qui tombe dans les filets d’une organisation criminelle. qui vole votre fille nouveau-née pendant les turbulentes années 80 à Lima.

Las Siamesas, présenté à la Semaine internationale du film de Valladolid (Seminci) et basé sur le récit homonyme de l’écrivain argentin Guillermo Saccomano, explore le lien entre une mère, interprétée par Rita Cortese, et sa fille, interprétée par Valeria Lois, de vies parallèles mais chemins convergents dans la solitude commune qui les étreint et qu’ils ne résolvent pas en étant ensemble.

Et la candidate mexicaine, qui a été présentée à la Berlinale en 2020, dresse un portrait semi-autobiographique sévère de la migration qui cherche à apporter lumière et espoir et invite à travailler sur l’empathie. Il raconte l’histoire de Lucía, une femme qui émigre aux États-Unis avec ses deux enfants, Max, huit ans, et son petit frère, Leo, et qui accepte divers travaux pour rester à flot.

Le film obtenu à Goya remplacera dans la liste des lauréats de cette catégorie L’Oubli de We Will, de Fernando Trueba, qui a remporté le prix l’an dernier pour la Colombie.

S’il remportait le prix Las Siamesas, ce serait le dix-neuvième Goya du meilleur film ibéro-américain pour l’Argentine, pays dominant absolu dans cette catégorie.

Pour le Chili, ce serait le cinquième Goya, pour le Mexique le quatrième et pour le Pérou, le deuxième.

Source : Cependant