Le M’gladbach donne des citrouilles au Bayern

27/10/2021

Le à 23:50 CEST

Adrià Léon

Sans identité. C’est ainsi que le Bayern est entré sur le terrain du Borussia Park avant d’encaisser cinq buts de la douzième Bundesliga jusqu’à présent. Les hommes d’Adolf Hütter ont fait irruption au début des deux parties laisser le Bayern à la honte le jour où la séquence de 85 matchs consécutifs à regarder le but.

LUN

LA BAIE

Borussia M’gladbach

Sommer ; Beyer (Netz, 53′), Elvedi, Ginter ; Bensebaini, Koné, Zakaria, Scally (Herrmann, 69′) ; Stindl (Pléa, 69′), Hofmann (Neuhaus, 73′) et Embolo (Thuram, 73′).

Bayern

Neuer; Davies (Coman, 55′), Lucas Hernández, Upamecano (Süle, 55′), Pavard; Goretzka (Tolisso, 64′), Kimmich ; Sané, Müller, Gnabry (Stanisic, 67′) et Lewandowski.

Buts

1-0 M. 2 Koné. 2-0 M. 15 Bensebaini. 3-0 M. 21 Bensebaini (pti.). 4-0 M. 51 Plongeur. 5-0 M. 57 Plongeur.

Arbitre

Tobias Stieler (allemand). Zakaria (79′) / Upamecano (46′).

Incidents

Match joué au Borussia Park devant 25 000 spectateurs.

Le M’gladbach dépassé le Bayern dans la première moitié. Les Bavarois, qui n’ont rien laissé sur le banc, étaient déjà en dessous du tableau d’affichage dès la deuxième minute. Koné a profité d’un rebond à l’intérieur de la surface pour mettre le ballon hors de portée de Neuer et ouvrir la canette d’un soir qui finirait par être pour la mémoire.

La surprise est venue lorsque le Bayern n’a pas réagi au coup local et que les chances des poulains ont commencé à arriver aux pieds de Zakaria et Embolo. L’un d’eux est parvenu à Hofmann, qui a permis Bensebaini à l’intérieur de la zone pour faire le deuxième à Borussia-Park. Et si cela semblait peu, après cinq minutes, Lucas Hernández a commis un penalty maximum qui serait chargé de transformer, à nouveau, Bensebaini.

A la suite du 3-0, le Borussia a donné le contrôle au Bayern, qui a commencé à se rapprocher du but défendu par Yan Sommer en quête de retour. Toujours juste Upamecano et Goretzka ils ont réussi à tirer – très timidement – avant la pause.

La deuxième mi-temps a commencé de la même manière -ou pire- que le premier pour l’ensemble Nagelsmann. Upamecano perdu en zone compromise et Piston Je ne pardonne pas de continuer avec la fête des poulains. En effet, quelques minutes plus tard le Suisse recréait encore plus devant la passivité défensive de visite, ce qui lui permettait de décocher sans opposition pour convertir la première heure de jeu dans une petite main au Bayern Munich.

L’égalité étant déjà résolue, le Bayern a commencé à intimider M’gladbach, mais Sommer -et les bâtons- résolu à la perfection pour éliminer toute option de retour et approuver la défaite du Bayern le plus douloureux de son histoire en coupe de compétition.