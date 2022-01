Le MHA forme un panel de 3 membres pour enquêter sur les failles de sécurité lors de la visite du Premier ministre au Pendjab

Le gouvernement du Pendjab a également mis en place mercredi une commission pour enquêter sur l’incident.

Le Centre a formé jeudi un comité de trois membres pour enquêter sur de « graves lacunes » dans les dispositions en matière de sécurité lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi au Pendjab qui a conduit à l’exposition du VVIP à un « risque grave ».

Le panel du ministère de l’Intérieur a été formé un jour après que Modi a dû écourter sa visite au Pendjab après avoir été bloqué sur un pont aérien pendant 20 minutes en raison d’un blocus par certains manifestants, un incident décrit par le ministère de l’Intérieur comme une « défaillance majeure » insécurité.

Le MHA a également demandé un rapport immédiat du gouvernement de l’État en plus de lui demander de fixer la responsabilité et de prendre des mesures strictes contre les responsables.

« Le ministère de l’Intérieur (MHA) a constitué un comité pour enquêter sur les graves lacunes dans les dispositions de sécurité lors de la visite de l’honorable Premier ministre Shri Narendra Modi à Ferozepur, Punjab le 05.01.2022, qui a conduit à l’exposition du VVIP à grave risque pour la sécurité », a tweeté un porte-parole.

Le comité de trois membres sera dirigé par Sudhir Kumar Saxena, secrétaire (Sécurité), Secrétariat du Cabinet, et comprendra Balbir Singh, codirecteur du Bureau du renseignement, et S Suresh, IG, Groupe de protection spéciale.

Il est conseillé au comité de soumettre le rapport au plus tôt.

Après avoir été bloqué sur le pont aérien en raison d’un blocus par des manifestants, le Premier ministre a dû revenir du Pendjab, lié aux élections, sans assister à aucun événement, y compris un rassemblement.

Le ministère de l’Intérieur de l’Union a ordonné au gouvernement de l’État de déposer un rapport immédiat, affirmant qu’il n’avait pas assuré le déploiement requis, tandis que le ministre de l’Intérieur Amit Shah a affirmé qu’un tel manquement à la procédure de sécurité lors de la visite du Premier ministre est totalement inacceptable et que la responsabilité sera fixée.

L’incident a déclenché une querelle politique majeure, le BJP affirmant que le Congrès au pouvoir au Pendjab « avait tenté de blesser physiquement » le Premier ministre, tandis que d’autres partis attaquaient également le gouvernement de l’État au sujet de la question de l’ordre public.

Sur la défensive, le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, a nié qu’il y avait un manquement à la sécurité ou un motif politique derrière cela et a déclaré que son gouvernement était prêt à ouvrir une enquête.

Le gouvernement du Pendjab a également mis en place mercredi une commission pour enquêter sur l’incident.

