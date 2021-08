Le MHA ordonne à la CBI une enquête préliminaire sur des allégations de corruption dans l’achat de 1 000 bus DTC à plancher surbaissé

in

Delhi BJP MLA Vijender Gupta a allégué une escroquerie de milliers de crores de roupies dans l’achat de bus.

Dans un geste qui pourrait détériorer davantage les relations entre le gouvernement de Delhi et le Centre, le ministère de l’Intérieur (MHA) a recommandé une enquête préliminaire de la CBI sur l’achat de 1 000 autobus à plancher surbaissé par le gouvernement AAP. Le secrétaire supplémentaire du MHA (territoire de l’Union), Govind Mohan, a écrit le 16 août au secrétaire en chef de Delhi, Vijay Dev, informant le gouvernement de Delhi de l’enquête du CBI.

« J’écris ceci en rapport avec l’achat de 1 000 autobus à plancher surbaissé par le gouvernement de Delhi et le rapport soumis par le comité de trois membres constitué par le gouvernement de NCT Delhi pour une enquête détaillée sur la question… La question a été examiné dans ce ministère et avec l’approbation de l’autorité compétente, le DoPT a été invité à prendre les mesures nécessaires pour entreprendre une enquête préliminaire sur l’affaire par le Bureau central d’enquête », a rapporté PTI citant la lettre du MHA.

Le gouvernement de Delhi a cependant réfuté les accusations de corruption. Il a accusé le Centre de harceler le gouvernement de l’État en utilisant le CBI. « Le BJP devrait mener une enquête CBI, rien n’en sortira. Plus tôt également, le comité Shunglu avait examiné 450 dossiers, ils n’ont rien trouvé », a déclaré le porte-parole de l’AAP et député provincial Saurabh Bharadwaj.

Delhi BJP avait soulevé la question de la corruption dans le contrat de maintenance annuel (AMC) de l’achat de bus par la Delhi Transport Corporation (DTC) à Delhi Assembly en mars de cette année. Le lieutenant-gouverneur Anil Baijal avait formé un comité de trois membres en juin qui avait trouvé des vices de procédure dans l’AMC. Le comité avait recommandé de supprimer l’AMC. Le LG avait renvoyé la question au MHA en juillet pour examen.

Delhi BJP MLA Vijender Gupta a allégué une escroquerie de milliers de crores de roupies dans l’achat de bus. « L’enquête du CBI a commencé dans l’escroquerie d’achat d’autobus de la DTC. Le ministre des Transports de Delhi devrait être immédiatement démis de ses fonctions et arrêté », a déclaré Gupta.

Selon PTI, la DTC avait lancé l’année dernière deux appels d’offres distincts pour l’achat de 1 000 autobus à plancher surbaissé et de leur AMC. Le contrat d’approvisionnement était de Rs 850 crore, tandis que l’AMC pendant 12 ans valait Rs 3 412 crore. Le contrat d’achat d’autobus a été attribué à JBM Auto et Tata Motors selon un ratio de 70:30. Le premier était le soumissionnaire L 1 dans l’appel d’offres d’AMC, ont indiqué des responsables. Le gouvernement de Delhi avait suspendu le processus d’achat de bus en juin, décidant d’attendre les résultats du comité de trois membres formé par le LG pour examiner la question.

