Le Mi 11 Ultra de Xiaomi est lancé en Inde pour affronter le OnePlus 9 Pro et le Galaxy S21 Ultra

En février, la sous-marque Redmi de Xiaomi a lancé trois produits phares de la série K40 en Chine, alimentés par les processeurs de la série Snapdragon 800 de Qualcomm. La vanille Redmi K40 et Redmi K40 Pro + ont maintenant fait leur chemin vers l’Inde, mais avec des noms différents. Parallèlement à la “nouvelle” série Mi 11X, Xiaomi a également lancé le Mi 11 Ultra en Inde pour rivaliser avec les meilleurs téléphones Android de Samsung et OnePlus.

Le Mi 11 Ultra est la réponse de Xiaomi au Samsung Galaxy S21 Ultra et vante un système à trois caméras vraiment impressionnant avec un capteur principal de 50MP, un objectif périscope de 48MP avec un zoom optique 5x et un objectif ultra-large de 48MP. Il arbore un écran Samsung E4 AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le jeu de puces Snapdragon 888 de Qualcomm est alimenté par le téléphone, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Parmi les autres points forts clés, citons la résistance IP68 à l’eau et à la poussière, des haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 67 W.

Le Mi 11 Ultra de Xiaomi sera bientôt disponible à l’achat en Inde pour 69999 ₹ (935 $). Il sera proposé en une seule configuration dans le pays avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

ne cligne pas des yeux

Wraith: The Oblivion – Revue de l’au-delà: Jouer à Clue dans l’au-delà

Wraith: The Oblivion – Afterlife est un jeu d’horreur qui ne repose pas sur des sauts de peur ou d’autres méthodes bon marché pour effrayer les joueurs. Au lieu de cela, cela crée un monde horrible de mystère et d’intrigues qui vous fera transpirer pendant que vous explorez tous les coins et recoins de Barclay Mansion.

Beaucoup à aimer

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant des options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’aux produits phares de 700 $. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.