Le Mi Band X de Xiaomi pourrait être livré avec un grand écran flexible

Xiaomi est une marque leader en matière de produits technologiques grand public. Bien que la société ait récemment remplacé Apple en tant que marque numéro deux, elle est également connue pour d’autres produits tels que la télévision intelligente, les cuiseurs à riz, les tablettes, etc. Ses trackers de fitness sous la marque Mi Band sont très abordables et connaissent un vif succès.

Bien que la société de technologie chinoise ait quelques montres intelligentes dans sa gamme, aucune d’entre elles ne relève de la catégorie premium ou phare. Maintenant, il y a des rapports selon lesquels la société pourrait travailler sur un tel portable intelligent qui pourrait venir avec un écran flexible incurvé.

Il a été rapporté que la nouvelle smartwatch pourrait avoir un écran enveloppant à 360 degrés qui s’étirerait jusqu’aux sangles et bien. La montre devrait être livrée avec des connecteurs magnétiques au lieu des crochets traditionnels pour maintenir la montre à sa place.

(Crédit image : Internet)

Selon un article sur Weibo qui semble avoir été pris lors d’un événement interne chez Xiaomi, la montre est décrite comme “Roi des parchemins intérieurs – Mi Band X” et serait “extrêmement légère et mince” en dehors de “360 degrés écran en rouleau sans conception de sangle. D’autres détails clés mentionnés dans la diapositive peuvent être grossièrement traduits par “La boucle de bracelet magnétique est plus pratique à porter” et “La couleur Black Thermalite est pleine de technologie”.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une montre connectée avec un écran enveloppant. En fait, nous en avons déjà eu quelques-uns de ZTE – Nubia Watch et Nubia Alpha. Ces deux montres étaient chères, premium et n’ont pas réussi à faire sonner les caisses enregistreuses pour ZTE.

Soit dit en passant, Huami, qui fabrique tous les vêtements et montres connectées de fitness pour Xiaomi, possède déjà une montre comme celle-ci sous la marque Amazfit et porte même un nom similaire. Il s’appelle Amazfit X. Bien que l’Amazit X n’ait pas d’écran à 3260 degrés, il ressemble à un bracelet intelligent ordinaire mais avec un écran tactile incurvé massif.

Par conséquent, il n’est peut-être pas surprenant que Xiaomi travaille sur les deux – le successeur du Mi Band 6 avec l’ambitieux Mi Band X et pourrait les lancer au début de l’année prochaine. Cela dit, étant donné que de nombreux produits Xiaomi sont limités à la Chine, nous ne pouvons pas dire que cette montre sera jamais lancée sur les marchés étrangers.

Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram pour les dernières mises à jour