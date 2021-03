Le Mi Mix de Xiaomi fait son retour en tant que smartphone pliable avec appareil photo à objectif liquide

Cela marque le retour de la série Mi Mix.

Xiaomi a lancé mardi le Mi Mix Fold, son premier smartphone pliable. Même s’il emprunte une page ou deux au manuel de Samsung – ce que Huawei a également fait récemment – le Mi Mix Fold contient de nombreuses premières dans l’industrie pour le faire ressortir et relever la barre des pliables.

Comme le Samsung Galaxy Fold, le Mi Mix Fold dispose également d’un écran qui se déplie de l’intérieur. Xiaomi affirme que sa charnière en forme de U assure une réduction de poids de 27% par rapport aux autres pliables. En ce qui concerne la durabilité, Xiaomi dit qu’il peut résister à 200 000 virages.

Lire aussi | Samsung Galaxy Z Fold 2 5G: premières impressions: étonnamment solide, incroyablement addictif

Ce dernier élément sera crucial pour consolider la position de Xiaomi en tant que fabricant de pliables, car si l’histoire est quelque chose à suivre, les pliables sont difficiles à retirer. Xiaomi lui-même a présenté son premier prototype de téléphone pliable il y a plus de deux ans et le produit qu’il est enfin prêt à expédier est beaucoup moins ambitieux, en ce qui concerne le design.

Mi Mix Fold a également un écran qui se déplie de l’intérieur.

Matériel Mi Mix Fold

Passant au matériel, le Mi Mix Fold dispose d’un écran OLED «flexible» de 8,01 pouces à l’intérieur. Cet écran a des lunettes symétriques de tous les côtés et il n’y a pas de découpe de caméra disgracieuse. Il a une résolution WQHD + et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. La luminosité culmine à 900 nits bien que Xiaomi indique qu’il prend en charge à la fois la lecture HDR10 + et Dolby Vision. Le rapport hauteur / largeur 4: 3 semble également idéal pour la productivité. L’écran extérieur est AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2520 × 840 pixels, un rapport hauteur / largeur de 27: 9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La luminosité maximale est à nouveau réglée sur 900 nits, mais elle ne prend en charge que HDR10 +.

Le Mi Mix Fold est le premier téléphone au monde à utiliser la technologie d’objectif liquide dans son appareil photo. Cela permet à Xiaomi de laisser «un objectif couvrir pratiquement les fonctions de deux objectifs» pour un zoom optique 3x, un téléobjectif jusqu’à 30x et une distance de mise au point minimale de 3 cm. Le Mi Mix Fold marque également les débuts de la puce de traitement d’image interne Surge C1 de Xiaomi sur laquelle la marque travaille depuis deux ans. Le reste de l’ensemble de la caméra comprend une caméra principale de 108 MP (capteur HM2) et une autre caméra ultra grand angle de 13 MP. Le téléobjectif / macro est géré par un appareil photo 8MP. Il y a aussi une caméra 20MP – techniquement un selfie – sur l’écran extérieur.

Les précommandes débuteront le 30 mars.

Ailleurs, le Mi Mix Fold est équipé du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS3.1, batterie double cellule 5020mAh avec charge filaire rapide 67W, double 5G, Wi-Fi 6, MIUI 12 basé sur Android 10 et quatre haut-parleurs accordés Harman Kardon.

Le pliable est livré en standard avec Corning Gorilla Glass 5 et Ceramic Special Edition.

Prix ​​Mi Mix Fold, disponibilité

Le Mi Mix Fold commence à 9999 CNY (environ 1,11777 Rs) pour la variante de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que les modèles 12 Go / 512 Go et 16 Go / 512 Go se vendront à 10999 CNY (environ Rs 1,22,977) et CNY 12999 (environ Rs 1,45,339) respectivement.

Lire aussi | Huawei’s Mate X2 pliable emprunte une page du livre de Samsung

Comme la plupart des téléphones Mi Mix dans le passé – en passant, cela marque également le retour de la série – le Mi Mix Fold est également une affaire exclusivement chinoise pour le moment, mais au moins il est prêt à être expédié à plus d’acheteurs, donc contrairement au Mi Mix Alpha qui a vu une disponibilité limitée. Les précommandes commenceront le 30 mars tandis que les expéditions commenceront à partir du 16 avril.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.