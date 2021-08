Le Mi Smart Band 6 de Xiaomi est enfin lancé en Inde aux côtés de la nouvelle série Mi TV 5X

Que souhaitez-vous savoir

Xiaomi a lancé aujourd’hui le Mi Smart Band 6 en Inde lors de son événement Smarter Living 2022. La société a également dévoilé un tout nouveau Mi Notebook Ultra, Mi TV 5X et le Mi Router 4A Gigabit Edition. Le Mi Band 6 sera bientôt disponible à l’achat dans le pays à partir du 30 août pour 3 499 (environ 47 $).

Le Mi Band 6, qui a été annoncé en Chine en mars de cette année, a finalement fait son chemin vers l’Inde. Xiaomi a lancé le nouveau Mi Smart Band 6 dans le pays lors de son événement Smarter Living 2022, aux côtés d’un tas d’autres nouveaux produits.

Le Mi Smart Band 6, qui est le meilleur tracker de fitness de Xiaomi à ce jour, dispose d’un écran AMOLED de 1,56 pouces avec une résolution de 152 x 486 et une luminosité maximale de 450 nits. Il contient une batterie de 125 mAh, qui, selon Xiaomi, peut fournir jusqu’à 14 jours d’autonomie en veille. Le bracelet de fitness propose également 30 modes sportifs, six modes de détection automatique, une surveillance continue de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, une surveillance de l’oxygène dans le sang (SpO2) et une résistance à l’eau de 5 ATM. Le Mi Smart Band 6 a été vendu au prix de 3 499 (environ 47 $) en Inde. Il devrait être mis en vente sur Amazon.in et la boutique en ligne de Xiaomi à partir du 30 août.

Le Mi Router 4A Gigabit Edition est un routeur double cœur “Full Gigabit” AC1200 avec quatre antennes à gain élevé, un port WAN gigabit, deux ports LAN gigabit et deux bandes simultanées pour offrir des vitesses sans fil jusqu’à 1 167 Mbps. Il dispose également d’un amplificateur de signal intégré qui permet aux utilisateurs d’obtenir un bon signal Wi-Fi sur une zone plus large. Il a été vendu au prix de seulement 2 199 (environ 30 $) et sera mis en vente dans le pays à partir du 15 septembre.

La nouvelle caméra de sécurité domestique Mi 360 2K Pro de Xiaomi offre une résolution améliorée de 2 304 x 1 296, une grande ouverture f/1.4, une vision nocturne infrarouge améliorée, une réduction du bruit à double microphone pour les appels vocaux bidirectionnels et un astucieux bouclier physique à une touche pour Protéger votre vie privée. La caméra de sécurité domestique Mi 360 2K Pro sera disponible pour 4 499 (environ 61 $) à partir du 15 septembre.

La nouvelle série Mi TV 5X de Xiaomi est disponible en trois versions : 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces. Les trois versions arborent un panneau de résolution 4K prenant en charge les normes Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Ils sont également livrés avec des haut-parleurs stéréo de 40 W, Dolby Atmos, DTS-HD, Google Assistant mains libres et la toute nouvelle plate-forme de télévision intelligente PatchWall 4 de Xiaomi. La série Mi TV 5X est au prix de 31 999 (environ 431 $) pour la version 43 pouces, 41 999 (environ 566 $) pour la version 50 pouces et 47 999 (environ 647 $) pour la version 55 pouces. Ils seront disponibles à l’achat à partir du 3 septembre via les principaux détaillants à travers le pays.

Le nouveau Mi Notebook Ultra est livré avec un écran de résolution 3,2K de 15,6 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 16:10 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est alimenté par un processeur Intel Core i7-11370H de 11e génération, qui améliore de 18% les performances de productivité par rapport à la génération précédente. L’ordinateur portable dispose également d’un port Thunderbolt 4, jusqu’à 16 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 512 Go. Xiaomi affirme que l’ordinateur portable peut offrir jusqu’à 12 heures d’autonomie sur une seule charge.

Le Mi Notebook Ultra commencera à 59 999 (environ 808 $) pour la variante Core i5 avec 8 Go de RAM. La variante Core i5 de 16 Go est au prix de 63 999 (environ 862 $), tandis que la variante Core i7 coûtera 76 999 (environ 1 037 $). Xiaomi a également lancé le nouveau Mi Notebook Pro avec un écran 14 pouces plus compact et des spécifications similaires à celles du Mi Notebook Ultra. Le Mi Notebook Pro sera disponible pour un prix de départ de 56 999 à partir du 30 août.

