Le MI6 “ espionne en vert ” les plus gros pollueurs du monde

e Secret Intelligence Service a commencé à surveiller les grands pays industriels pour s’assurer qu’ils respectent leurs engagements en matière de changement climatique, a révélé le chef du MI6.

Dans une interview accordée à Times Radio, Richard Moore a déclaré que le MI6 avait commencé à «espionner en vert» les plus gros pollueurs du monde pour soutenir ce qu’il appelle «le premier point de l’ordre du jour de la politique étrangère internationale pour ce pays et pour la planète».

M. Moore, connu à Whitehall sous le nom de C, a déclaré: «Lorsque les gens souscrivent à des engagements sur le changement climatique, il est peut-être de notre devoir de nous assurer que ce qu’ils font vraiment reflète ce à quoi ils ont souscrit.

«Comme quelqu’un disait:« Faites confiance, mais vérifiez ». En ce qui concerne le changement climatique, où vous avez besoin que tout le monde participe et joue loyalement, alors de temps en temps, il suffit de vérifier pour s’assurer qu’ils le sont. »

Ses commentaires interviennent quelques jours à peine après que le président américain Joe Biden a averti les dirigeants mondiaux que c’était la «décennie décisive» pour éviter le pire de la crise climatique alors qu’il définissait les objectifs pour les États-Unis de réduire de moitié leurs émissions d’ici 2030.

Jeudi, il a annoncé un nouvel objectif pour atteindre une réduction de 50% à 52% des émissions par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, alors qu’il organisait un sommet virtuel pour galvaniser l’action internationale pour freiner la hausse des températures mondiales.

Le sommet a également entendu les chefs de grandes économies comme le Royaume-Uni, la Chine, le Brésil, la Russie et l’Inde, des pays comme le Japon et le Canada annonçant des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions au cours de la prochaine décennie.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un objectif de «leader mondial» pour le Royaume-Uni de réduction des émissions de 78% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2035, qui s’appuie sur des plans de réduction de la pollution de 68% d’ici 2030, le plus ambitieux parmi les principales économies .