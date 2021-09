Le Michigan discrimine les écoles religieuses 10z viral

(Jupiterimages/.)

La Cour suprême a tué les « amendements Blaine » anti-catholiques dans tout le pays, mais l’un persiste dans l’État des Grands Lacs.

Sept mois.

C’est pendant combien de temps les fils jumeaux de la famille Bagos ont regardé leur professeur de maternelle sur un écran d’ordinateur – cinq jours par semaine, de septembre à mars. Lorsque leur école publique de Royal Oak, dans le Michigan, a « rouvert » au printemps, ils avaient encore entre un et trois jours de cours virtuels par semaine. Leurs parents, Jessie et Ryan, détestaient ça. Ils savaient que leurs garçons n’apprenaient pas vraiment. Ils savent également qu’une école chrétienne privée conviendrait mieux à long terme. Mais le Michigan les empêche de prendre cette voie.

Comme de nombreuses familles, Jessie et Ryan ne peuvent pas facilement payer les frais de scolarité dans une école privée. L’aide devrait provenir du plan 529 du Michigan, qui permet aux familles de défrayer le coût des études de leurs enfants grâce à des investissements qui se développent à l’abri de l’impôt. Mais alors que la loi fédérale autorise explicitement ces plans à payer pour les écoles privées K-12, y compris les écoles religieuses, la constitution du Michigan dit qu’aucun « avantage fiscal » ne peut être utilisé pour subventionner un enseignement privé. Le plan 529 étant géré par l’État, la famille Bagos ne peut pas l’utiliser pour aider leurs fils.

Les Bagose et quatre autres familles du Michigan poursuivent l’État devant un tribunal fédéral, avec l’aide de la Mackinac Center Legal Foundation. S’ils réussissent, ils permettront non seulement aux familles de s’offrir des écoles religieuses et privées, mais ils ouvriront la porte à une grande variété de politiques de choix d’école qui sont actuellement illégales dans l’État des Grands Lacs.

Le Michigan est l’un des rares États épargnés par la décision historique de la Cour suprême de 2020 dans Espinoza v. Montana Department of Revenue. Dans cette affaire, la Cour suprême a statué que les États ne peuvent pas discriminer les écoles religieuses en les excluant des politiques qui aident les élèves à fréquenter l’école de leur choix. Trente-sept États ont des soi-disant « amendements Blaine » conçus pour faire exactement cela. Espinoza a reconnu à juste titre que ces amendements, qui ont leurs racines dans le sectarisme anti-catholique du XIXe siècle, sont inconstitutionnels.

Mais l’amendement Blaine du Michigan a survécu à la décision Espinoza, grâce à sa formulation unique. Contrairement aux amendements de la plupart des autres États, celui du Michigan ne discrimine pas explicitement les écoles religieuses ; il est rédigé de manière à discriminer toutes les écoles privées et indépendantes. Pourtant, son intention n’était pas différente de celle de toutes les autres mesures de ce type : elle a été soumise au scrutin dans tout l’État en 1970 par un groupe appelé Council Against Parochiaid – une combinaison de « paroissial », d’une référence religieuse claire et d’« aide ». Ses partisans ont couvert l’État de propagande antireligieuse, persuadant finalement les électeurs de l’adopter.

Les tribunaux fédéraux devraient voir à travers le langage soi-disant neutre de l’amendement du Michigan et l’annuler. Cela garantirait que les familles peuvent utiliser le plan 529 du Michigan pour couvrir le coût des écoles privées, y compris les écoles religieuses. L’État permet déjà aux familles d’utiliser ces plans pour aider leurs enfants à fréquenter un groupe sélectionné d’écoles publiques hors district qui facturent des frais de scolarité. Ils méritent la liberté d’utiliser leurs plans 529 pour payer l’école de leur choix.

La bonne décision aurait des effets de grande envergure. À court terme, cela profiterait entièrement à ceux qui ont 529 plans, qui sont à ce jour le seul soutien financier disponible pour les familles du Michigan qui souhaitent envoyer leurs enfants dans des écoles privées. Mais à long terme, cela permettrait aux législateurs du Michigan d’adopter toute une série de politiques de choix d’école pour donner aux parents plus d’options.

L’amendement Blaine du Michigan empêche efficacement les crédits d’impôt, les bons, les comptes d’épargne-études et d’autres politiques populaires de choix d’école utilisées dans d’autres États. Tous les voisins du Michigan, y compris l’Ohio, l’Indiana et le Wisconsin, ont adopté de telles politiques, sous une forme ou une autre. Les familles de ces États ont une plus grande liberté lorsqu’il s’agit d’éduquer leurs enfants. En étendant cette liberté aux familles du Michigan, les législateurs peuvent leur donner une raison de plus de rester et de construire leur vie ici – un avantage supplémentaire pour un État où la perte de population a été une préoccupation dans un passé récent. Mais avant que cela ne se produise, les tribunaux doivent agir.

La famille Bagos cherche désespérément de meilleures options. Il en va de même pour les quatre autres familles qui poursuivent le Michigan et d’innombrables autres à travers l’État. Certains sont fatigués de l’apprentissage virtuel. D’autres sont préoccupés par les programmes des écoles publiques. Encore plus simplement savoir que leurs enfants peuvent obtenir une meilleure éducation dans une autre école. Quelle que soit la raison, l’amendement Blaine du Michigan les étouffe. Si les tribunaux annulent la loi, cela ne sera pas seulement une victoire pour la liberté religieuse, cela donnera aux parents de l’État le choix d’école dont ils ont tant besoin.