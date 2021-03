Le Michigan en tête de l’état de Floride et rend Elite Eight ⋆ 10z viral

Les discussions du premier week-end ont été les bouleversements. Ensuite, la discussion est passée à Gonzaga et Baylor, la plupart des experts pensant que ce serait un choc si le match de championnat national ne comportait pas ces deux programmes.

Le Michigan, cependant, aimerait avoir un mot. Les Wolverines ont fait face à une concurrence plus rude au cours de trois tours et n’ont pas transpiré. La tête de série a poursuivi sa victoire dominante au deuxième tour contre le LSU sous-classé en devenant n ° 4 Florida State, 76-58, dans une demi-finale de la région de l’Est, passant à sa deuxième Elite Eight en quatre ans. Il rencontrera le n ° 2 Alabama / No. 11 Vainqueur de l’UCLA lors de la finale régionale mardi soir à Indianapolis.

L’absence de l’étoile en avant Isaiah Livers (pied) n’a pas encore été ressentie. Au deuxième tour, Eli Brooks et Chaundee Brown ont marqué 21 points chacun. Dimanche soir, Brandon Johns a pris les commandes, récoltant 14 points, six rebonds et deux interceptions, et Frantz Wagner a récolté 13 points, 10 rebonds et cinq passes. Quatre carcajous ont atteint le double des chiffres. Sept ont marqué au moins six points. Ils ont fléchi leur profondeur, contre l’équipe connue pour la leur, tenant Florida State à 58 points, le plus bas de la saison, avec 50% de tirs. Le Michigan a annihilé les longues et athlétiques Seminoles dans la peinture, 48-24, avec son mouvement de balle rapide et précis et ses passes intérieures qui ont conduit à 19 passes décisives sur 29 buts sur le terrain, tout en transformant 14 revirements en 24 points.

Il y avait du battage médiatique pour cette confrontation, présentée comme le meilleur match du Sweet 16. Il est tombé bien au-delà des attentes. Le Michigan possédait l’intérieur, verrouillé l’État de Floride du périmètre et était trop équilibré et défensivement responsable des Seminoles dispersées. L’équipe de Leonard Williams ressemblait au groupe qui avait mal clôturé la saison régulière, prenant des tirs rapides et mal avisés, était mal en point défensivement et semblait se tirer une balle dans le pied chaque fois qu’une grosse course semblait commencer.

Le Michigan a fait payer l’État de Floride pour chaque erreur. Les chiffres d’affaires ont conduit à des points. Les erreurs défensives ont abouti à des paniers faciles.