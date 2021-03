Le Michigan lève gracieusement son plafond de 1000 personnes à 8000 pour la journée d’ouverture des Detroit Tigers – RedState ⋆ .

La journée d’ouverture à travers les États-Unis pour la Major League Baseball est maintenant à seulement 5 jours. Même si vous n’êtes pas fan de baseball, c’est un jour où des gens de tous horizons célèbrent le retour du printemps – et le signe que l’été approche à grands pas et vous pouvez le célébrer.

À Detroit, nous en faisons à peu près un jour férié officiel ici dans la ville. Nous nous réunissons à travers l’État pour avoir des hayons et attendre le premier lancement officiel vers 13 h HAE. Un ticket pour le jeu est généralement l’une des choses les plus difficiles à obtenir et cette année, en raison de données ou de données scientifiques que nous n’avons toujours pas vues, ce sera encore plus difficile.

Merci, Big Gretch.

J’ai écrit il y a quelques semaines ici à Red State que le match de la journée d’ouverture des Detroit Tigers le jeudi 1er avril était limité à seulement 1000 personnes à l’intérieur d’un stade en plein air: Données et science? Stade de 42000 places à l’extérieur, seulement 1000 autorisés pour la journée d’ouverture à Detroit. De cet article…

Cette année, les scalpers vont faire une mise à mort. Selon un rapport local, seules 1 000 personnes seront autorisées à entrer dans le stade et le lieu peut accueillir 42 000 personnes. C’est à peu près 2% de la capacité. À l’extérieur. À cause des données et de la science. Ce qui est incroyablement amusant à ce sujet, c’est que les Tigers appartiennent à la famille de Mike Illitch, fondateur de Little Caesars Pizza. La veuve de Mike Illitch est copropriétaire du Motor City Casino, situé à environ 3 km de Comerica Park. Le casino peut contenir (COVID légal) 3000 personnes sur 15000 capacités, mais un stade de baseball en plein air ne peut en contenir que 1000 (COVID Legal) L’un est à l’extérieur et l’autre à l’intérieur. Science et données?

Cette nouvelle passa comme le Hindenburg le 6 mai 1937, de sorte que le gouverneur consulta à nouveau les données et la science, peut-être par le biais d’un Magic 8 ball, et proposa une nouvelle solution.

Désormais, 8 000 personnes peuvent être autorisées à entrer dans un stade de 42 000 personnes. Les trois casinos de Detroit réunis en détiendront presque le double. Secoue à nouveau cette balle Magic 8, Gretch. Du Presse associée…

Vendredi, le Michigan a assoupli les restrictions de capacité des stades extérieurs avant le jour de l’ouverture du baseball, mais a ordonné des tests rapides hebdomadaires sur les athlètes adolescents au milieu d’un taux de cas de coronavirus en hausse qui se classe quatrième au niveau national au cours de la semaine dernière. La gouverneure Gretchen Whitmer a déclaré, pour l’instant, qu’elle ne prévoyait pas de resserrer les restrictions relatives au COVID-19 que son administration avait progressivement assouplies ces derniers mois – notant les vaccinations en cours tout en évoquant des préoccupations concernant les variantes du virus qui se propagent plus facilement. «Si nous prenons tous notre responsabilité personnelle ici, nous pouvons garder ces choses réengagées et le faire en toute sécurité», a déclaré le gouverneur démocrate lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle un haut responsable de la santé de l’État a averti que l’État pourrait être au début d’une troisième monter. En vertu d’un ordre sanitaire révisé qui entrera en vigueur lundi, certaines arènes et stades extérieurs – y compris le Comerica Park des Detroit Tigers – peuvent accueillir 20% de leur capacité s’ils disposent d’un plan de contrôle des infections conforme aux directives de l’État. Le plafond, qui était de 1000, passera à environ 8200 pour les jeux Tigers.

Crise évitée.

Ainsi, la gouverneure, par l’intermédiaire de son ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, continue de microgérer tous les aspects de la vie des gens ici, et ce n’est basé sur rien d’autre qu’un jeu de fléchettes ou ce sacré ballon. Les autres États autour de nous se sont pour la plupart ouverts, mais nous continuons à être à la traîne dans les indicateurs clés de cet état qui se remet sur pied. Si cela est basé sur les statistiques de rêve dont nous entendons constamment parler, pourquoi avons-nous toujours un problème?

Personne à Lansing ne semble trouver de réponse.

Les Tigers pourraient avoir du mal à faire participer plus de 8000 à un match cette saison si les pronostiqueurs de baseball sont corrects, mais ils n’ont pas besoin de l’État pour limiter leurs chances de rassembler plus de personnes. Laissez les gens vivre leur vie et arrêtez d’essayer de s’occuper des autres comme si vous vous en souciez.

Vous ne le faites pas.

Je suis ravi que le baseball soit de retour et qu’il commence à l’heure, contrairement à l’année dernière. Pourtant, les gens doivent avoir le choix d’aller à un match s’ils le souhaitent et ne pas attendre que nos gardiens trop zélés nous disent d’aller à un match de baseball.

Rendez l’Amérique à nouveau libre – pour regarder son passe-temps national à notre guise.