Le Michigan marque 42 points dans le match pour le titre Big Ten en honorant les victimes de la fusillade du lycée d’Oxford

Le Michigan a remporté le championnat Big Ten le cœur lourd samedi alors qu’ils honoraient les victimes de la fusillade du lycée d’Oxford pendant qu’ils jouaient.

Les Wolverines portaient un écusson spécial comportant les lettres « TM » et « 42 » avec quatre cœurs pour se souvenir de Tate Myre, qui était une star du football au lycée, et des autres victimes de l’horrible fusillade.

INDIANAPOLIS, INDIANA – 04 DÉCEMBRE: Les Wolverines du Michigan porteront un écusson en l’honneur des victimes du lycée d’Oxford lors du match de championnat Big Ten contre les Iowa Hawkeyes au Lucas Oil Stadium le 04 décembre 2021 à Indianapolis, Indiana. (Justin Casterline/.)

« La forme est le » bloc O « d’Oxford, destiné à honorer toutes les victimes, les survivants et les membres de la communauté », a déclaré l’équipe.

« Les ‘TM’ et ’42’ rendent hommage au footballeur Tate Myre. Tate, Hana St. Juliana, Madisyn Baldwin et Justin Shilling, dont les vies ont été perdues de manière insensée plus tôt cette semaine, sont représentés par quatre cœurs bleus. »

Michigan a fini par marquer 42 points dans la victoire sur l’Iowa. Le n ° 42 était celui de Myre dans le football.

LE MICHIGAN DÉROULE L’IOWA POUR LE CHAMPIONNAT BIG TEN, SÉCURISANT PROBABLEMENT UNE PLACE EN PLAYOFF DE FOOTBALL UNIVERSITAIRE

INDIANAPOLIS, INDIANA – 04 DÉCEMBRE: Cade McNamara # 12 des Michigan Wolverines s’échauffe avant le match du championnat de football Big Ten contre les Iowa Hawkeyes au Lucas Oil Stadium le 04 décembre 2021 à Indianapolis, Indiana. (Justin Casterline/.)

Les quatre étudiants du Michigan ont été abattus mardi après-midi. Aucune des victimes n’avait plus de 17 ans. Myre était considéré comme un « héros » par ses pairs. Une pétition circule également qui demande à l’école de renommer son stade Wildcat en son honneur. La pétition a été signée par plus de 200 000 personnes.

« Tate n’est pas seulement un héros pour ses camarades du lycée d’Oxford mais une légende, son acte de bravoure doit rester dans les mémoires et transmis de génération en génération, il a mis sa vie en danger pour essayer d’aider les milliers d’autres étudiants d’Oxford High School », a écrit l’organisateur de la pétition, Drake Biggie.

L’ailier défensif du Michigan Aidan Hutchinson (97) se précipite sur le terrain lors de la seconde moitié du match de football universitaire du championnat Big Ten de la NCAA contre l’Iowa, le samedi 4 décembre 2021, à Indianapolis. () (Photo AP/Darron Cummings)

Harbaugh a qualifié Myre de « héros » après le match de samedi.

Sept autres personnes blessées comprenaient à la fois des étudiants et un enseignant.

Emma Colton de Fox News a contribué à ce rapport.