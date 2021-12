Le micro à condensateur Blackout Spark de Blue est en vente dès maintenant

Une chose dont presque tout le monde a immédiatement besoin avec son ordinateur est un microphone décent. Très peu d’ordinateurs portables ont des micros intégrés passables et les ordinateurs de bureau ne sont pas livrés avec des extras. Que ce soit pour enregistrer un podcast avec un ami, diffuser vos derniers bouffonneries Halo Infinite ou même passer des appels vidéo avec vos proches et vos collègues, vous aurez besoin d’un micro de haute qualité.

Blue est dans ce domaine depuis des années, fabriquant d’excellents microphones de toutes formes et tailles. L’une de leurs offres les plus récentes, le Blue Blackout Spark est à son prix le plus bas sur Amazon, disponible pour seulement 120 £. Il s’agit d’une énorme économie par rapport à son prix de vente au détail de 190 £. Et nos lecteurs américains ne manquent pas non plus, car il y a une économie de 40 $, ce qui en fait seulement 160 $.

Il y a tellement de fonctionnalités à ce microphone. Le premier doit être son style et sa forme. Ce n’est pas seulement un point superficiel, car de nombreux microphones sont encombrants et peuvent être difficiles à utiliser près de votre bouche si vous avez un ordinateur portable auquel accéder, par exemple. Blue a vraiment prêté attention à nos espaces de travail changeants en cette ère de Covid-19 et de travail à domicile.

Le microphone a un réglage cardioïde, ce qui signifie qu’il est conçu pour enregistrer avec précision le son de la plus haute qualité. La connexion XLR est conçue pour les pros, vous permettant de connecter le micro à des docks audio USB. Et Blue s’est mis en quatre en l’équipant d’une suspension antichoc personnalisée trouvée dans certains de leurs autres microphones. Cette méthode de montage du micro dans une position stable garantit qu’il ne capte pas accidentellement les sons de celui-ci se heurtant au cours d’une rencontre de jeu animée que vous diffusez pour le monde entier sur Twitch.

