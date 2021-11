Le micro de Tyra Banks complètement coupé dans une confusion embarrassante

L’épisode « Queen Night » de Dancing With The Stars a eu quelques bosses, y compris un moment vraiment embarrassant pour l’équipe de son et l’animatrice Tyra Banks. Après son retour d’une pause publicitaire, le microphone de Banks a été coupé, de sorte que son introduction à la troisième et dernière danse de groupe de « We Are the Champions » n’a pas été entendue du tout. La soirée a vu tous les duos danser sur des chansons du groupe Queen.

Comme il ne restait que neuf paires au début de l’épisode de cette semaine, l’émission avait le temps pour les danses de relais, ce qui a donné à chaque couple une chance de gagner un point supplémentaire pour le score de leur juge. Les trois premiers couples ont dansé un relais Jive sur « Crazy Little Thing Called Love », tandis que les trois autres couples ont dansé sur « Under Pressure ».

Une fois que le deuxième groupe a obtenu ses partitions, le spectacle est passé à la publicité. À son retour, Banks a livré toute son introduction à un package vidéo montrant les équipes restantes se préparant à danser sur « We Are the Champions ». Incroyablement, il semble que personne n’ait dit à Banks que le public ne pouvait pas l’entendre. La seule chose que tout le monde pouvait entendre était l’applaudissement du public en studio. Après que les danseurs aient joué, le microphone de Banks était de nouveau en état de fonctionner.

Ce n’était pas la seule circonstance inhabituelle au cours de l’épisode. Après que Snui Lee et Sasha Farber aient fait leur danse en solo, le gymnaste a quitté la scène en courant, laissant Farber entendre seul les critiques des juges. Faber a laissé entendre que Lee ne se sentait pas bien pendant la semaine et Banks a assuré aux fans à la maison qu’elle n’avait pas été testée positive pour COVID-19. Banks a ensuite révélé un peu trop, disant au public que Lee avait un problème avec son « ventre ».

« Ils ont éteint le micro de Tyra ! »

ils ont éteint le micro de Tyra #DWTS pic.twitter.com/HBAsae2VXD – la vie de suite de nct dream (@potaylortotstoo) 2 novembre 2021

Lee et Farber ont dansé sur « We Are the Champions » sans problème. Lee se tenait aux côtés de son partenaire de danse professionnel. Elle a dit qu’elle était « gênée » de quitter la scène et qu’elle aurait été « déçue » d’elle-même si elle n’était pas revenue. Tout le monde dans le studio l’a applaudie pour s’en tenir au spectacle. Lee a également obtenu un point bonus pour sa danse « We Are the Champions ».

« Est-ce que l’émission vient de couper le son de Tyra ? »

Omg est-ce que le spectacle vient de couper le son de Tyra ?! #DWTS pic.twitter.com/clE4lmNL00 – Liz Wilder (@elizwildes) 2 novembre 2021

Étonnamment, les deux célébrités du bas étaient JoJo Siwa et The Miz. Les juges ont décidé à l’unanimité de sauver Siwa. Le prochain nouvel épisode de Dancing With the Stars sera diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC. Les concurrents interprèteront des danses sur des chansons du catalogue de Janet Jackson.

‘Rire si fort’

Cette photo de Tyra faisant une intro entière sans audio m’a fait HURLER #DWTS – Alyssa (@tvwithapb) 2 novembre 2021

« TYRA JE RIRES TROP FORT », a écrit un téléspectateur.

« Le point culminant de la saison »

Le microphone de Tyra ne fonctionne pas maintenant. Ce soir, c’est le bordel. #DWTS – Camilla (@Camilla_33) 2 novembre 2021

« Le dysfonctionnement du micro de Tyra Banks a été le point culminant de la saison !! » un autre a écrit.

