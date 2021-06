Le micro du vétérinaire a coupé alors qu’il parlait des origines noires du Memorial Day ⋆ 10z viral

Lors d’une cérémonie du Memorial Day à Hudson, Ohio, le lieutenant-colonel à la retraite Barnard Kemter a voulu parler du rôle que les anciens combattants noirs ont joué dans la création de la fête. Au lieu de cela, les organisateurs de l’événement ont coupé son micro.

Kemter, 77 ans, était l’orateur principal de l’événement et voulait utiliser son discours pour parler de l’histoire du Memorial Day. Cela comprend l’histoire d’un groupe organisé d’esclaves noirs libérés honorant les soldats tombés au combat moins d’un mois après la fin de la guerre civile. Kemter note qu’il y a « un débat animé parmi les historiens » concernant les origines du Memorial Day (ou « Decoration Day ») mais que la découverte de « coupures de journaux et de notes manuscrites » qui indiquent le jour provient de ces personnes autrefois asservies.

C’est vraiment intéressant ! Je parie que beaucoup de gens ne le savent pas et trouveraient cela fascinant. Alors pourquoi les organisateurs de l’événement ont-ils décidé de couper le micro de Kemter à ce stade de son discours ? (Je plaisante, nous savons pourquoi.)

Le discours de Kemter commence vers 47h00 dans cette vidéo. Son micro est coupé à 51h00, à quel point une légende apparaît indiquant “Lapse in sound not [the] faute de Stokes & Sound Inc. ou de Hudson Community TV.

En fait, c’était la faute de Cindy Suchan, présidente du comité du défilé du Memorial Day de la ville/présidente des auxiliaires de la Légion américaine de l’Hudson/femme blanche de la ville – ou peut-être de Jim Garrison, adjudant de la Légion américaine locale.

Le Akron Beacon Journal écrit que « lorsqu’elle était pressée, elle ne dirait pas qui l’a spécifiquement fait », mais que c’était l’un d’entre eux.

L’excuse de Suchan pour censurer Kemter était que l’histoire du Memorial Day « n’était pas pertinente pour notre programme du jour », car le « thème du jour était d’honorer les anciens combattants de Hudson ».

Étant donné que Kemter est un vétéran de Hudson qui a passé 30 ans dans l’armée, on pourrait penser que cette façon de l’honorer est de le laisser dire ce qu’il veut.

« Je trouve intéressant que [the American Legion] … prendraient sur eux de censurer mon discours et de me refuser mon droit au premier amendement de [freedom of] discours », a déclaré Kemter au Journal. “… Ce n’est pas le même pays pour lequel je me suis battu.”

Une grande partie de l’histoire des États-Unis a été nettoyée pour effacer l’impact des Noirs et des autres personnes de couleur. Nous pouvons voir de première main dans cette vidéo comment une version inexacte et blanchie de l’histoire est perpétuée par des Blancs effrayés et mal informés qui voient toute tentative de reconnaître les contributions du BIPOC comme étant marginales ou politiques ou «hors sujet».

Nous savons que Suchan avait une copie du discours de Kemter et qu’elle lui avait demandé d’en supprimer certaines parties. “Nous lui avons demandé de modifier son discours, et il a choisi de ne pas le faire”, a déclaré Suchan.

Ce n’est donc pas un hasard si son micro se coupe juste au moment où il commence l’histoire d’un groupe d'”anciens esclaves et ouvriers” qui “ont exhumé une fosse commune de 240 soldats et officiers de l’Union” et honneurs.”

“Chaque soldat a reçu un enterrement approprié”, a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les Noirs américains libérés “ont également construit une clôture pour protéger le site du cimetière et érigé un panneau au-dessus de l’entrée”. C’était alors le site de ce que l’on pense être la première cérémonie et le premier défilé du Memorial Day.

Le micro de Kemter revient au moment où il termine cette histoire.

Heureusement, Kemter est un excellent orateur et il peut clairement être entendu même sans son microphone dans cette vidéo ci-dessus, si vous souhaitez entendre son discours et cette histoire spécifique par vous-même.

(via The Hill, Akron Beacon Journal, image: capture d’écran)

