Le microphone Razer Seiren X a 50% de réduction pour le Cyber ​​Monday 2021

Le Black Friday est passé, mais le Cyber ​​Monday bat toujours son plein. Les remises couvrent une gamme d’articles allant des appareils électroménagers à l’électronique, y compris le microphone USB Razer Seiren X. Cette offre à durée limitée réduit le prix du microphone le plus populaire de Razer de 99,99 $ à 49,99 $, soit près de 50 % de moins que son prix d’origine. Les streamers, les podcasteurs et ceux qui cherchent à mettre à niveau leur équipement audio devraient saisir cet accord maintenant avant son expiration.

Le microphone USB Razer Seiren X se distingue comme un choix toujours populaire en raison de son prix abordable, de sa taille et de sa qualité audio. Il est nettement moins cher que des concurrents comme le Blue Yeti et l’HyperX Quadcas,t et sans doute tout aussi adapté à un usage professionnel. De plus, il prend moins de place sur le bureau sans sacrifier le son. Il a aussi l’air bien. Le corps élégant du micro est disponible en trois couleurs classiques pour plaire à une variété de joueurs.

Où acheter le microphone Razer Seiren X

Vous pouvez bénéficier de l’offre à durée limitée auprès de certains détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni. Bien sûr, les prix diffèrent légèrement à l’étranger, mais le pourcentage de remise est à peu près le même.

Best Buy et le Razer proposent également le Razer Seiren X à une fraction du prix d’origine, même si les remises ne sont pas aussi importantes. Best Buy baisse encore plus le prix pour les clients disposant d’un compte. Pour ceux qui achètent sur le site Web de Razer, gardez à l’esprit que le Razer Seiren X n’est disponible qu’en rose quartz pour le moment.

Ne partez pas tout de suite ! Cyber ​​Monday propose également des offres au-delà des microphones comme les casques de jeu, les claviers et les souris, et plus encore. Cette semaine marque l’une des saisons de dépenses les plus rentables de l’année, et les prix pourraient ne pas baisser aussi loin pour la prochaine saison des vacances. Vous pouvez parcourir le contenu des offres de VG247 ou suivre notre Twitter axé sur les offres pour d’autres mises à jour.