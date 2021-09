Le Microsoft Surface Duo 2 est-il dans un mois ?

in

Microsoft a annoncé un nouvel événement Surface pour plus tard ce mois-ci, avec des attentes élevées que le nouveau Microsoft Surface Duo 2 pourrait être révélé.

Les invitations à l’événement virtuel ont commencé à être diffusées dans les médias, indiquant que la société parlera de son prochain lancement de Windows 11 et de ses « appareils ». Bien qu’il y ait douloureusement peu de détails sur la page de l’événement sur le site Web de l’entreprise, des images divulguées pour le Surface Duo 2 ont fait surface en juillet, de sorte qu’une révélation du 22 septembre serait à peu près chronométrée pour le nouveau matériel à double écran de Microsoft.

Nous nous attendons également à voir d’autres matériels Microsoft Surface, y compris un nouvel ordinateur portable Surface. Mais avec le Surface Laptop 4 sorti il ​​y a quelques mois à peine, nous nous attendons à plus d’une mise à jour qu’à un tout nouveau modèle doté des processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération et AMD Ryzen de cinquième génération.

Nous espérons également voir un nouveau Microsoft Surface Pro, mais surtout, nous espérons que le Microsoft Surface Book 4 fera son apparition.

Analyse : c’est l’heure du Microsoft Surface Book 4

Le Microsoft Surface Book 3 était presque l’un des meilleurs ordinateurs portables grâce à son écran magnifique, son design attrayant et son clavier exceptionnel, mais son prix très élevé et son matériel assez faible l’ont totalement mis hors course lors de sa sortie.

C’était il y a plus d’un an, donc Microsoft peut combler ces lacunes avec un nouveau Surface Book 4 avec les derniers processeurs d’Intel et d’AMD.

Et bien que nous ne nous attendions pas à un GPU discret, après que le Razer Blade 14 ait réussi à emballer un GPU mobile RTX 3080 dans un châssis très léger, cela ne nous dérangerait pas de voir Microsoft renforcer un peu les spécifications et fabriquer le Surface Book 4 un poste de travail haut de gamme pour justifier ce qui sera certainement un prix d’autocollant très haut de gamme.

Microsoft a raté le coche avec son dernier modèle Surface Book, ce qui est bien dommage. Nous espérons sincèrement qu’ils rectifieront cela plus tard ce mois-ci.