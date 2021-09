Le Microsoft Surface Duo 2 est le meilleur pliable que vous n’allez pas acheter

Microsoft a dévoilé sa gamme 2021, et bien sûr, cela comprend un téléphone Android – le Surface Duo 2. L’introduction de l’appareil était une affaire astucieuse et a passé beaucoup de temps à expliquer aux clients potentiels pourquoi ils pourraient vouloir passer « pliable ». de l’argent avec Microsoft. La société a fait du bon travail en expliquant pourquoi le Surface Duo 2 est un excellent appareil, mais pas assez pour revendiquer le meilleur emplacement pour téléphone pliable.

La technologie pour la technologie ne sert personne.

Ce que je pense que la société a exceptionnellement bien fait, c’est d’expliquer pourquoi le Duo 2 est génial sans nous dire que son prédécesseur ne l’était pas. Nous n’avons pas entendu à quel point la version 2 est meilleure par rapport à la version 1, juste qu’elle était rapide et performante. Nous n’avons également entendu aucune comparaison avec la véritable concurrence du Duo, qui est bien sûr le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 de Samsung. À mon avis, c’est là que les erreurs ont commencé.

D’après ce que j’ai vu – je n’ai jamais utilisé un Fold ou un Flip 3 ni même vu le Duo 2 – Microsoft a créé un produit convaincant sans sex-appeal. Tout ce qui devait être traité à partir du Duo original – du numériseur plus récent et plus rapide, du cadre en aluminium plus solide et des appareils photo suffisamment bons pour être dans un téléphone haut de gamme – est là. Microsoft a également fait des ajouts judicieux comme la barre de regard intégrée à la charnière de l’appareil, offrant un moyen intéressant de voir ce qui pourrait se passer à l’intérieur du téléphone. C’est exactement ce que Microsoft devait faire.

Où est le facteur cool ?

Ce que l’entreprise devait également faire mais n’a pas pu réussir, c’était de rendre l’appareil cool. Je ne veux pas dire cool comme dans uber-fonctionnel et puissant; Microsoft nous l’a donné. Je veux dire cool comme pour s’amuser avec vos amis en faisant les choses mieux que n’importe quel autre téléphone ne peut le faire. Les pliables ne sont pas votre téléphone moyen, et les tactiques moyennes ne vont exciter personne à l’idée d’en acheter un. Ne vous contentez pas de me parler du lien Xbox, Microsoft ; Montrez-moi un petit groupe de personnes qui l’apprécient.

Un jour, les téléphones qui se plient, se tordent ou se transforment d’une manière ou d’une autre en appareils à grand écran peuvent être la norme, mais à l’heure actuelle, ils constituent un marché de niche rempli de consommateurs instruits. Normalement, il s’agirait du type d’acheteur préféré de Microsoft, des personnes qui connaissent la technologie et comprennent pourquoi quelque chose comme un écran en verre réel peut être meilleur qu’un écran composite en verre et polymère ou peuvent reconnaître la difficulté d’associer deux numériseurs complets couvrant deux écrans distincts. Les nerds de la technologie aiment et détestent les produits de Microsoft, mais en fin de compte, la plupart les achèteront. Les téléphones sont différents, cependant, et Microsoft ne comprend toujours pas.

Le marketing est un outil puissant. Plus puissant qu’une fiche technique.

La plupart des gens achètent un téléphone pour être plus qu’un outil. Un téléphone est amusant. Un téléphone, c’est amusant. Un téléphone est un moyen de rassembler les gens. Le Surface Duo 2 est presque certainement tout ou partie de ces choses, mais Microsoft ne nous a pas montré comment. Nous avons tous entendu dire que le marketing est une grande partie du succès d’une entreprise et c’est vrai. Apple et Samsung fabriquent d’excellents produits. LG et Google fabriquent également d’excellents produits. Comparez maintenant quelles entreprises peuvent vendre des dizaines de millions de smartphones année après année et vous verrez que le marketing est important. Vous savez que vous allez vous amuser avec un Z Fold 3 car Samsung vous l’a dit, puis vous a montré le côté cool du produit.

Rien de tout cela ne diminue ce que le Duo 2 est capable de faire ou à quel point il peut être pliable. Comme l’année dernière, si je devais acheter un téléphone pliable, je choisirais le Duo 2 car je pense que j’utiliserais davantage deux écrans bien définis au lieu d’un monobloc plus fragile. De nombreux consommateurs férus de technologie qui parcourent les fiches techniques peuvent également trouver le Duo 2 un meilleur achat.

La plupart des gens qui cherchent à acheter un téléphone pliable ont déjà choisi un téléphone Samsung.

Mais la plupart des gens qui veulent un téléphone pliable ont déjà vu celui qui leur convient. Le puissant et cool Galaxy Z Fold 3 ou l’amusant Z Flip 3. De même, les clients à la recherche d’une raison d’acheter un téléphone pliable seront attirés par les couleurs et la notoriété de Samsung avant même d’en toucher un.

Le Duo 2 aura plus de succès que l’original en termes de ventes et les améliorations conduiront à des acheteurs plus satisfaits. Mais Microsoft doit faire plus dans la présentation s’il veut un jour sortir de son créneau sur le marché.

