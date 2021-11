Le Microsoft Surface Duo 2 obtient une nouvelle mise à jour, mais ne soyez pas trop excité

Le Microsoft Surface Duo 2 n’est pas sorti depuis très longtemps et reçoit déjà sa deuxième mise à jour. Vendredi, Microsoft a publié le correctif de sécurité de novembre (via Windows Central) qui devrait être disponible pour les propriétaires de Surface Duo 2 maintenant.

Cependant, si vous recherchez quelque chose de plus substantiel dans la mise à jour, comme Android 12, par exemple, il semble que vous n’ayez pas de chance. Dans les notes de version, Microsoft indique que la mise à jour « [a]aborde les scénarios décrits dans le bulletin de sécurité Android – novembre 2021. »

Ce n’est pas trop excitant, même par rapport à la première mise à jour reçue en octobre, qui comportait des améliorations de stabilité. Comme indiqué par Windows Central, les utilisateurs qui ont reçu la mise à jour semblaient remarquer que leurs appareils fonctionnaient mieux.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien que la mise à jour de novembre soit assez décevante, elle est malheureusement devenue normale pour les propriétaires de Duo, en particulier du premier modèle, qui n’a pas encore vu Android 11 alors que bon nombre des meilleurs téléphones Android reçoivent déjà ou attendent Android 12.

Avec un peu de chance, nous verrons quelque chose de plus substantiel en décembre, d’autant plus que les pliables Galaxy Z de Samsung devraient recevoir One UI 4 le mois prochain. Nous verrons probablement la prise en charge d’Android 12L à un moment donné, car la mise à jour cible les appareils pliables et les appareils à écran plus grand, mais nous devrons attendre et voir quand la version bêta ou stable sera déployée.

Pour mettre à jour le Surface Duo 2, accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système > Vérifier la mise à jour. Notez que cela peut prendre un certain temps pour atteindre votre appareil.

