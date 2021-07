Le Microsoft Surface Duo pourrait en fait valoir la peine à seulement 410 $ – mais seulement pour aujourd’hui

Le Surface Duo de Microsoft vient d’obtenir l’une de ses plus grosses baisses de prix à ce jour avec une vente Woot uniquement aujourd’hui offrant le pliable de marque Surface pour seulement 410 $. C’est plus de 1 000 $ de réduction sur son prix de vente initial et 500 $ par rapport au prix de vente de 999 $ auquel il est tombé plus tôt cette année.

Il se vend actuellement à un peu plus de 600 $ sur Amazon, donc cet accord représente une économie de 200 $. Dans cette fourchette de prix, vous regardez des téléphones comme le Google Pixel 4a à 349 $, faisant du Surface Duo une prise tentante et l’un des meilleurs téléphones Android bon marché, au moins pour la durée de cette vente.

Le Surface Duo de Microsoft a connu une course difficile. Il a été lancé à un prix élevé, avec des spécifications relativement obsolètes et aux huées douces des mauvaises critiques. Cela ne veut pas dire que c’était un produit terne ou ennuyeux. C’était certainement une offre intéressante, apportant un regard neuf sur le marché en pleine croissance des pliables.

Il a cependant été examiné par Daniel Bader d’Android Central comme “un fouillis d’idées à moitié finies et d’exécutions boguées”, un consensus partagé avec d’autres critiques. Microsoft l’a ensuite mis à jour pour éliminer de nombreux bogues, mais aucune mise à jour n’a pu ajouter la 5G ou apporter un processeur plus récent.

Un gâchis chaud est désagréable à plus de 1000 $ mais moins à 410 $. Donc, si vous voulez un Surface Duo maintenant, c’est probablement votre meilleure chance d’en obtenir un.

