Le mieux pour l’image de Mercedes est de gagner sans Hamilton

Jacques Villeneuve estime que la victoire habituelle de Lewis Hamilton avec Mercedes est une image qui n’apporte plus de valeur RP à l’équipe allemande de Formule 1.

Le Champion du Monde de Formule 1 1997, devenu expert de Sky F1 et Canal +, suggère que les triomphes profitent plus à Hamilton qu’à l’équipe; en d’autres termes plus Lewis que Merc.

Cité par Speedweek, Villeneuve a déclaré: «Je pense que Mercedes a atteint le maximum qu’elle peut obtenir en termes d’attention médiatique et de prestige. Si Hamilton est à nouveau champion du monde, alors rien de plus ne sera gagné.

«Je crois aussi que le grand public perçoit tous ces titres comme des titres Hamilton, plutôt que comme des titres Mercedes. À mon avis, l’image de Mercedes serait plus respectée si un autre pilote devenait champion avec sa voiture.

Bien que Hamilton insiste sur le fait que son voyage en F1 n’est pas terminé, mais les médias anglais suggèrent de plus en plus qu’il pourrait bien être terminé plus tôt que beaucoup ne le pensent, car le vainqueur du Grand Prix à 95 reprises n’a signé qu’un contrat d’extension d’un an.

Mercedes serait censée hésiter à un accord plus long en attendant ce qui se passe pour 2022, avec un scénario pas inconcevable selon lequel elles terminent le 16e titre en huit ans (si tout se passe au script) et retirent le bouchon du projet Team et reviennent à l’être. un fournisseur de moteurs.

Concernant le contrat à court terme et les rumeurs de retrait de Mercedes, Villeneuve a spéculé: «Pour moi, c’est un arrière-plan possible pour ce contrat d’un an. On dit également que Hamilton voulait travailler moins pour plus d’argent, mais cela ne fonctionne généralement pas de cette façon.

La saison 2021 commence ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn que Hamilton a remporté ces deux dernières années et visera un triplé sur le site du désert; ce serait son cinquième à Sakhir s’il gagnait dimanche.

Le jury ne sait pas à quel point le revers de leurs tests de pré-saison inférieurs à la normale a précédé le premier tour. À la fin, nous dirons si les puissants Mercs sont sur le pied ou si les affaires sont comme d’habitude pour Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas.