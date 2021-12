Le MiG 21 – POV d’un pilote : doit-elle partir ou rester ?

Le rendez-vous de l’IAF avec l’oiseau a commencé en 1963 et jusqu’à ce jour, HAL a produit un peu plus de 850 machines et plus pour le pays, dont plus de 450 se sont « écrasées et brûlées », ce qui lui a valu le surnom tristement célèbre de « le faiseur de veuves ».

« À la mémoire de ceux qui en ont fait voler un »

Par le commandant d’escadre Amit Ranjan Giri

« Sexy Sleek et ne dit jamais NON »…. demandez à n’importe quel coureur de Fishbed et ils ne jureraient que par cela. Cette merveilleuse machine a été dévoilée pour la première fois en 1955 et quelques années plus tard, la légende raconte que, lors d’une exposition statique lors d’un spectacle aérien dans l’ouest, les spectateurs ont refusé de croire que la machine pouvait voler. Ils étaient d’avis que les Russes tiraient un rapide, jusqu’à ce que, bien sûr, elle décolle pour rentrer. Ses ailes fines comme du papier, sa forme en delta et son nez de cigare criaient tous un arnaque, une propagande russe, en vue de la guerre froide.

Est-il temps de le mettre au repos ?

La première réaction à cette question serait un grand OUI…HAUT TEMPS ! L’oiseau est vieux, le support OEM s’assèche, la technologie utilisée a été remplacée et, bien sûr, la guerre aérienne a changé, tout comme les exigences. Tout compte fait, sommes-nous en tant que nation prêts à pousser cet oiseau au musée ?

Le MiG 21 a pendant très longtemps constitué l’épine dorsale de l’IAF et même après l’intronisation de ses cousins ​​plus anciens et plus sophistiqués, il a continué d’être le pilier de l’inventaire de l’IAF. Il faut comprendre que cette décision de rester avec les Fishbeds était plus une nécessité que tactique. Avec une quantité énorme de ciel à protéger et très peu de nouvelles machines provenant des fournisseurs étrangers, couplé avec le propre programme de développement de chasseurs de l’Inde loin de la réalité, l’IAF a été forcée de construire sa stratégie et ses tactiques autour de ce qui était disponible, plutôt que de avoir un équipement adapté à sa philosophie de combat. Il faudrait donner à l’IAF le mérite d’être à la hauteur de l’occasion et d’utiliser avec succès ce qu’elle avait, bien qu’au prix de pertes constantes de pilotes.

Les accidentés…

Statistiquement, le MiG 21 a contribué au plus grand nombre d’accidents subis par l’IAF et au nombre maximal de pertes de pilotes. Cependant, il faut comprendre que le maximum de vol a également été effectué sur la même machine, du moins en termes de sorties sinon d’heures. Les accidents étant un sous-produit malheureux de l’aviation, il va de soi que le rapport malheureux est justifié. Le maximum et le plus cinglant d’entre eux ont eu lieu au cours de sa mi-vie où l’IAF a perdu un bon nombre de jeunes pilotes en herbe.

La principale raison à cela n’a jamais été le MiG 21, mais étonnamment l’absence d’un entraîneur intermédiaire que l’IAF avait rauque depuis très longtemps. De jeunes pilotes fraîchement sortis de l’académie, ayant piloté le moteur à piston HPT 32 et le jet trainer HJT 16 se sont soudainement retrouvés dans un cockpit qui leur semblait étranger, avait une aérodynamique qu’ils n’avaient lue que dans des livres et avait une vitesse d’atterrissage supposée être supérieure à la Navette spatiale. Ce saut quantique dans la dynamique du vol, associé à l’utilisation de la machine comme arme de guerre, a conduit à de nombreux accidents et à des appels rapprochés. Certains ont vécu pour raconter des histoires, d’autres ont été relégués aux annales des statistiques.

Le fait que des versions d’un même avion aient eu sa commutation et ses équipements à différents endroits dans le cockpit n’a pas non plus beaucoup aidé la cause, une particularité mise en place à son insu par l’OEM indien qui le produisait sous licence. La conception de l’aviation indienne n’en étant qu’à ses balbutiements, grâce aux politiques et politiques de l’époque, l’ergonomie du poste de pilotage n’a pas fait l’objet de beaucoup de réflexion. Un exemple très doux mais approprié serait l’échange du bouton « coupure de carburant » avec le bouton « déploiement de la goulotte de queue » dans les deux versions différentes de l’avion. Bien que peu d’accidents puissent être attribués à cette particularité particulière, cela a certainement pris une partie de l’attention des pilotes qui aurait été mieux utilisée ailleurs. De tels exemples étaient très courants, les anciens sur la machine seraient sûrement d’accord.

Le MiG 21 dans l’IAF

Conçu comme un intercepteur à courte portée par les Russes, l’IAF a amélioré le jeu en utilisant la plate-forme dans presque tous les rôles imaginables. Elle a intercepté, elle a bombardé, elle a cliqué sur des photos, elle a escorté des bombardiers vers des territoires ennemis, elle a entraîné des recrues et elle a même fait étalage de ses courbes dans les engagements de grande force (LFE) dans presque tous les rôles où le pilier était le nouvel avion de l’inventaire de l’IAF. Sans parler des forces aériennes occidentales, même les Russes n’auraient jamais pu imaginer le rôle d’un MiG 21 dans la dernière forme de bataille aérienne, le LFE.

Doit-elle partir ou rester ?

Aucun avion de l’IAF ne s’envole jamais sans être entièrement utilisable, les ingénieurs le garantissent et les pilotes se portent garants, des accidents se produisent encore, les cours d’enquête enlèvent les raisons et l’IAF institue des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Dans le contexte du MiG 21, il est d’avis que la machine a maintenant survécu à son utilité et d’une manière très grandiose – pour les dossiers, elle a non seulement une maison des gouverneurs à son nom ou une Atlantique pour se vanter, elle a enfin, comme cerise sur le gâteau de sa longue et mouvementée carrière au sein de l’IAF, elle a un « petit-déjeuner Falcon » à son nom… il est temps de s’envoler vers le coucher de soleil My Lady.

(L’auteur est un ancien pilote de MiG-21 et était commandant de bord, The Flying Bullets 2010 -2012, Indian Air Force. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

