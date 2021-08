Le milieu de gamme 5G reçoit aujourd’hui deux nouveaux processeurs Mediatek | La technologie

Alors que la technologie 5G se démocratise, de plus en plus d’acteurs ont décidé de pénétrer un marché encore émergent et qui ambitionne d’être le standard de communication dans moins de cinq ans.

Si vous aimez la technologie et que les smartphones sont votre passion, la société Mediatek vous semblera certainement un peu familière.

Responsable de fournir un processeur à pratiquement tous les appareils mobiles de gammes basses et moyennes (parfois premium moyen), cette société spécialisé dans les puces ARM innove par modestie depuis des années, sans entrer dans le combat Qualcomm, Samsung et Apple.

Malgré cela, pendant toute une décennie, les processeurs Mediatek ont ​​évolué, un pas derrière les grands, mais en apportant des innovations intéressantes et leurs propres technologies, presque toujours liées à la connectivité et à l’efficacité.

Maintenant, au milieu de l’été 2021, Mediatek nous surprend avec deux nouveaux processeurs axés sur le milieu de gamme compatibles 5G : le Dimensity 920 et le Dimensity 810.

Le premier, Le MediaTek Dimensity 920, est le modèle le plus puissant annoncé. Fabriqué en 6 nm et qui offre une augmentation de 9% des performances par rapport à son prédécesseur Dimensity 900.

La puce a un Processeur huit cœurs, avec des cœurs ARM Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,5 GHz. Mémoires LPDDR5 et modules de stockage UFS 3.1. Il prend également en charge l’encodage vidéo 4K HDR, jusqu’à quatre caméras et la capture d’images jusqu’à 108MP.

Concernant la connectivité, Le modem 5G intégré du Dimensity 920 prend en charge deux cartes SIM 5G, double VoNR (Voice over New Radio), agrégation de porteuses jusqu’à 2CC et réseaux SA et NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et multi-GNSS pour la navigation.

Apple vient de présenter son premier processeur propriétaire pour ordinateurs Mac, il s’appelle M1 et vise à révolutionner les Mac, on vous en dévoile tous les secrets.

Ensuite il y a le modeste Dimensity 810, avec 4 cœurs ARM Cortex-A76 2,4 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 2 GHz. Son marché est tourné vers les smartphones 5G milieu de gamme, compatible avec la mémoire LPDDR4X, le stockage UFS et des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un écran Full HD.

Comme son grand frère, le Dimensity 810 est fabriqué en 6nm, permet des caméras doubles, des capteurs jusqu’à 64MP et divers effets de caméra en temps réel tels que le bokeh et la correction des couleurs via l’IA.

Comme nous l’avons appris, ses deux nouveaux processeurs arrivera au troisième trimestre de l’année sur divers smartphones qui sont déjà en production. C’est ainsi que l’avancée des téléphones à processeur Dimensity se poursuit.