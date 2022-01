Le milieu de terrain Aleix Febas arrive à Malaga en prêt de Majorque

01/07/2022 à 21:58 CET

Malaga a intégré le milieu de terrain catalan Aleix febas jusqu’à la fin de cette saison en prêt de Majorque avec option d’achat optionnelle, comme l’a annoncé ce vendredi le club andalou.

Aleix Fébas, Né à Lleida en 1996, il s’est formé à Lleida et après deux ans, il est allé à la carrière du Real Madrid jusqu’à son arrivée à Castilla. Il a quitté la maison blanche et a fait le saut dans la catégorie argent, d’abord à Saragosse, puis à Albacete.

Majorque l’a signé en 2019 et, après deux saisons et demie et 74 matchs avec l’équipe vermillon, dont 33 en Liga, il arrive à Malaga pour élever le niveau au milieu de terrain.

Il s’agit de la deuxième signature du club de Malaga après l’attaquant Allvaro Vadillo, prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Espanyol.