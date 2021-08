Le milieu de terrain barcelonais Ilaix Moriba troque l’Espagne contre la Guinée

in

Ilaix Moriba a fait la une des journaux cet été et fait à nouveau la une des journaux après avoir décidé de représenter la Guinée plutôt que l’Espagne.

Le milieu de terrain a joué pour l’Espagne au niveau des jeunes et devait continuer avec La Roja, mais a maintenant décidé qu’il représentera la Guinée, son pays de naissance, à la place.

Moriba pourrait donc être appelé pour les éliminatoires de la Coupe du monde plus tard cette semaine, la Guinée devant affronter le Maroc et la Guinée Bissau en septembre.

Le père de Moriba a confirmé samedi la décision de son fils à Cadena SER avant le choc de la Liga entre Barcelone et l’Athletic à San Mames.

Pendant ce temps, de nouveaux rapports concernant l’avenir de Moriba à Barcelone sont apparus ce week-end après les critiques de Ronald Koeman lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Le Barça ne serait pas disposé à laisser Moriba partir pour moins de 20 millions d’euros et envisage de le mettre dans les tribunes s’il n’est pas vendu et ne renouvelle pas. Les géants catalans vont également rétrograder davantage Moriba et l’envoyer s’entraîner avec Juvenil B.

Le vice-président Rafa Yuste a également parlé de Moriba avant le coup d’envoi.

« Si Ilaix Moriba ne change pas de poste, il n’aura pas d’avenir dans ce club. Je pense qu’il a tort”, a-t-il déclaré. « Il est très important que ce message atteigne tous les jeunes du club, en ce moment difficile pour le club. Ils doivent réaliser que l’argent n’est pas tout, et ils doivent être ravis de jouer pour le FC Barcelone.