Le milieu de terrain barcelonais Pedri remporte le Golden Boy 2021

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri a remporté le prix Golden Boy 2021 après avoir joué un rôle principal pour le club et le pays.

Le joueur de 18 ans était le grand favori pour remporter le prestigieux prix et devient le deuxième joueur du Barça, après un certain Lionel Messi, à remporter le trophée.

Pedri a connu une ascension fulgurante depuis sa signature pour les géants catalans de Las Palmas à l’été 2020

Il est devenu non seulement un habitué mais un joueur clé pour le Barça et l’Espagne, remportant la Copa del Rey et décrochant une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo.

Pedri suit les traces de joueurs tels qu’Erling Haaland, Joao Felix et Matthijs de Ligt qui ont également été sacrés les meilleurs moins de 21 ans d’Europe ces dernières saisons.

Voici ce qu’il a à dire sur sa dernière réalisation.

« Je remercie Tuttosport pour ce trophée qui me rend fier. Merci également à tous les membres du jury et aux fans qui m’ont toujours soutenu dans cette année 2021 tout simplement incroyable pour moi », a-t-il déclaré. « Et bien sûr, un grand merci au Barça, à l’équipe nationale, à ma famille, à mes amis et bien sûr à tous ceux qui ont été proches de moi jour après jour sans qui je n’aurais pas pu remporter le Golden Boy. »

Le prix est décerné par le journal italien Tuttosport qui a également révélé que Pedri avait gagné à un kilomètre absolu de Jude Bellingham du Borussia Dortmund.

Pedri a récolté 318 points contre 119 pour Bellingham et apparemment « jamais dans l’histoire du trophée Golden Boy il n’y a eu un écart aussi gigantesque ».

Barcelone a récemment décidé d’assurer l’avenir à long terme de Pedri. L’adolescent a signé un contrat jusqu’en 2026 avec une clause libératoire d’un milliard d’euros en octobre.