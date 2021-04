Le milieu de terrain d’Arsenal Joe Willock frappe pour empêcher Tottenham de prendre la quatrième place alors que Newcastle méritait le match nul et améliorait les espoirs de survie

Le milieu de terrain en prêt d’Arsenal, Joe Willock, a empêché Tottenham de se classer parmi les quatre premiers alors que sa frappe tardive valait à Newcastle un match nul 2-2 mérité.

L’attaquant des Spurs Harry Kane est maintenant le huitième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League après que son doublé les ait mis 2-1 sur les Toon, mais Willock les a secoués avec un but à cinq minutes du temps pour améliorer les espoirs de survie de son équipe actuelle.

Willock célèbre son but contre les Spurs

C’est un moment crucial pour la saison des Magpies et ils seront portés par l’esprit qu’ils ont montré à St James ‘Park.

Ils ont pris les devants en première mi-temps en profitant du mauvais jeu de Tottenham avec le filet de Joelinton.

Mais ils n’ont pu rester en tête que pendant 90 secondes en première mi-temps alors que Kane a décidé de prendre les choses en main. Se faire le meilleur buteur de Premier League avec 19 frappes cette saison, alors qu’il reste également le meilleur assistant.

La double salve de quatre minutes ressemblait à battre l’équipe de Steve Bruce, mais une belle performance a été récompensée lorsque Willock a été trouvé au bon endroit au bon moment.

Les joueurs de Tottenham célèbrent l’éclat de Kane

Newcastle aurait facilement pu mener avant eux aussi. Une belle balle dans la surface de Jonjo Shelvey a trouvé Dwight Gayle libre de Davinson Sanchez et Japhet Tanganga.

Sa tête a été malmenée par Hugo Lloris, qui a fait face à des critiques à certains points cette saison. Et le Français s’est remis de son premier arrêt assez rapidement pour refuser à nouveau Gayle et ne pas pousser le ballon dans son propre filet.

La pression a continué à monter, mais avant la demi-heure, un hors-jeu Carlos Vinicius a marqué, même si ce n’était pas une frappe que le VAR devait examiner.

Les Spurs ont eu un départ bâclé et une série de mésaventures défensives et c’est un dégagement bâclé de Sanchez qui a mis Newcastle au but, Joelinton a finalement fait craquer le ballon au fond du filet.

C’était son quatrième but en Premier League pour les Magpies – deux d’entre eux sont maintenant venus contre les Spurs.

La joie Toon n’a duré que 90 minutes et lorsque les Spurs ont des ennuis, vous pouvez compter sur un homme pour les sauver.

Ce n’était pas sa frappe la plus glamour, mais Kane ne s’en souciera pas du tout avec la passe de frappe de Giovani Lo Celso rebondissant sur un défenseur et atterrissant aux pieds de l’attaquant afin qu’il puisse tirer à la maison de près.

Et quand il est d’humeur, il est vraiment imparable. Seulement quatre minutes plus tard et le jeu a été renversé.

Kane marque son deuxième but

Cette fois, c’est Tanguy Ndombele qui a reçu le ballon entre les lignes et sa passe a placé le capitaine anglais au but. Kane ne plaisantait pas et l’a battu au-delà de Martin Dubravka.

La défense des Spurs est restée faible mais avec des glissades et des fautes jonchant leur jeu.

Newcastle a continué à rendre la vie difficile aux visiteurs avec Jacob Murphy, qui avait l’air brillant partout, se débrouillant bien sur la droite.

Joelinton a donné un coup de coude pour les Magpies alors que le match avançait, tandis qu’à l’autre bout, c’était Miguel Almiron qui sauvait la mise, arrêtant une tête de Japhet Tanganga liée au but.

.

Willock frappe pour Newcastle

L’attaquant brésilien Joelinton a ensuite rejeté une autre chance glorieuse et a été presque puni lorsque Kane a de nouveau été mis au but par Ndombele.

Kane a ensuite frappé le poteau lors d’une contre-attaque, mais Willock a pu capitaliser sur un rebond chanceux pour tirer à la maison à cinq minutes de la fin et donner à Newcastle une part du butin.