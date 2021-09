Le milieu de terrain d’Arsenal Mohamed Elneny voit les transferts de Besiktas et Galatasaray s’effondrer à cause des revendications salariales

in

Le milieu de terrain d’Arsenal Mohamed Elneny ne rejoindra pas Besiktas après avoir été incapable de se mettre d’accord sur les revendications salariales avant la date limite de mercredi.

Le milieu de terrain égyptien a passé la saison 2019/20 en prêt avec la partie turque et aurait pu réintégrer si les deux parties avaient convenu d’un accord.

.

Il semble qu’Elneny restera à Arsenal jusqu’à la fenêtre de transfert de janvier

Elneny a joué 36 fois pour Besiktas, avant de jouer 41 fois au cours de la campagne 2020/21 à son retour à Arsenal.

L’équipe turque de Galatasaray était également intéressée par les services du milieu de terrain, mais le mouvement a échoué pour les mêmes raisons.

Le président du club, Burak Elmas, a lui-même opposé son veto à cette décision après qu’Elneny ait demandé un salaire d’une valeur de 2,5 millions d’euros (2,15 millions de livres sterling) par an sur un contrat de quatre ans.

Cela aurait signifié que Galatasaray aurait dû payer à Elneny 15 millions d’euros (12,87 millions de livres sterling) au cours de l’accord, ce qu’ils n’étaient pas disposés à faire.

. – .

Elneny a déjà passé du temps à Besiktas qui n’a pas pu le ramener

Le milieu de terrain égyptien n’a plus qu’un an sur son contrat et à moins que quelqu’un d’autre ne le remplace dans les prochains jours, Arsenal tentera de le déplacer à nouveau dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le pire des cas pour le club est qu’il parte en tant qu’agent libre l’été prochain et avec Granit Xhaka, Thomas Partey, Albert Sambi Lokonga tous devant lui dans l’ordre hiérarchique, il semble peu probable qu’il figurera beaucoup cette saison.

Elneny est au club depuis janvier 2016 et a joué 132 fois dans toutes les compétitions du club et les a aidés à remporter une FA Cup et deux Community Shields.

SPÉCIAL PARI – OBTENEZ 60 £ EN PARIS GRATUITS AVEC BETFAIR

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.