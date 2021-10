Le milieu de terrain de Bournemouth et du Pays de Galles, David Brooks, révèle qu’il a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin de stade deux

Le milieu de terrain de Bournemouth et du Pays de Galles, David Brooks, a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin de stade deux.

Le joueur de 24 ans a quitté le camp international des Dragons cette semaine où il a été soumis à un examen médical et les Cherries ont confirmé qu’il « suivrait un traitement la semaine prochaine après un premier pronostic positif ».

Brooks a confirmé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade II

Le milieu de terrain de Bournemouth a quitté le Pays de Galles cette semaine

Brooks a rejoint Bournemouth en provenance de Sheffield United en 2018 et faisait partie de l’équipe du Pays de Galles à l’Euro 2020.

Il a disputé neuf matches avec Bournemouth dans toutes les compétitions cette saison et s’est retiré des qualifications pour la Coupe du monde d’octobre du Pays de Galles en raison d’une maladie.

Le joueur a maintenant annoncé qu’il avait un cancer du système lymphatique et qu’il commencerait bientôt un traitement.

Sa déclaration disait : « C’est un message très difficile à écrire pour moi.

pic.twitter.com/G7U9FyvIdD – David Brooks (@DRBrooks15) 13 octobre 2021

« J’ai reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade II et je commencerai un traitement la semaine prochaine.

«Bien que cela ait été un choc pour moi et ma famille, le pronostic est positif et je suis convaincu que je vais me rétablir complètement et reprendre le jeu dès que possible.

« J’aimerais montrer mon appréciation aux médecins, infirmières, consultants et membres du personnel qui m’ont soigné pour leur professionnalisme, leur chaleur et leur compréhension pendant cette période.

«Je tiens à remercier tout le monde à la Football Association of Wales car sans l’attention rapide de leur équipe médicale, nous n’aurions peut-être pas détecté la maladie.

Bournemouth a annoncé son soutien à Brooks

Le gardien d’Arsenal Ramsdale, qui était de grands amis avec Brooks à Bournemouth, est l’un des nombreux joueurs qui ont envoyé des messages de soutien à Brooks

« Je voudrais également remercier l’AFC Bournemouth pour tout son soutien et son aide la semaine dernière.

«Bien que j’apprécie l’attention et l’intérêt des médias, je voudrais demander que ma vie privée soit respectée dans les mois à venir et je partagerai des mises à jour sur mes progrès lorsque je pourrai le faire.

« En attendant, merci à tous pour leurs messages de soutien – cela signifie tellement et continuera de le faire dans les mois à venir.

« J’ai hâte de tous vous revoir et de pratiquer le sport que j’aime très bientôt. »

Brooks était avec le Pays de Galles lors de l’Euro 2020

Bournemouth a déclaré sur Twitter: « Nous sommes tous derrière vous, Brooksy », le directeur général Neill Blake promettant de soutenir le milieu de terrain à chaque étape du processus.

« Tout le monde à l’AFC Bournemouth fera tout son possible pour aider David et sa famille pendant son rétablissement », a-t-il déclaré.

« Nous n’imposons aucun délai pour son retour ; nous donnerons à David tout le temps dont il a besoin pour se rétablir et ferons tout notre possible pour l’aider.

« Je sais que tout le monde voudra montrer son amour et son soutien à David, ce qui l’aidera énormément pendant son rétablissement, mais nous vous exhortons également tous à respecter sa vie privée et celle de sa famille pendant cette période. »