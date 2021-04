Le milieu de terrain de Charlton Marcus Maddison fait une pause dans le football en raison “ d’abus, de pression et de monotonie ” alors que le prêt de Bolton est écourté

Marcus Maddison de Charlton a annoncé qu’il prenait une pause dans le football en raison des “ abus, de la pression et de la monotonie ” au cours des deux dernières années.

Le milieu de terrain a vu son prêt de Bolton écourté lundi, n’ayant fait que quatre départs en championnat pour le club, le patron des Trotters, Ian Evatt, insistant sur le fait que le “ bien-être ” du joueur passe en premier.

.

Maddison n’a fait que quatre départs en Ligue 2 en prêt pour Bolton

Il a déclaré: «Nous tenons à remercier Marcus pour sa contribution pendant son séjour avec nous et il repart avec notre plein soutien.

«Les conséquences de la pandémie ont posé de nombreux défis à tant de gens, et Marcus, en particulier, a trouvé extrêmement difficile d’être loin de sa jeune fille et seul dans sa chambre d’hôtel.

«D’abord et avant tout, notre priorité est le bien-être de tout notre personnel et de nos joueurs, et les meilleurs intérêts de Marcus sont primordiaux.

“C’est un footballeur très talentueux et tout le monde au Bolton Wanderers Football Club lui souhaite bonne chance pour l’avenir.”

Maddison a connu sa période la plus réussie dans le football avec Peterborough entre 2014 et 2020, ce qui l’a vu lié à des déménagements dans des clubs de Premier League et de championnat.

Le joueur de 27 ans a marqué 62 buts en 249 apparitions pour Posh, avant de rejoindre Charlton lors d’un transfert gratuit l’été dernier.

.

Maddison a lutté pour la forme à Charlton et a été prêté à Bolton en février

Mais Maddison, qui est sans contrat à la vallée à la fin de la saison, a affirmé que l’industrie du football l’avait “ cassé ”.

Dans un article honnête sur les réseaux sociaux, il a écrit: «Eh bien, l’industrie du football m’a finalement brisé. Tous les abus, pressions et monotonie des deux dernières années viennent de m’atteindre.

«J’ai essayé de m’intégrer et d’être heureux, mais si je ne peux pas être heureux dans une équipe gagnante qui se bat pour une promotion, c’est clairement quelque chose de plus profond.

«Je rentre à la maison pour penser ‘est-ce que je veux plus jouer au football’, car cela ne me procure aucune joie du tout.

«Je ne saurais trop remercier Ian Evatt pour sa compréhension et je souhaite à Bolton tout le meilleur pour la dernière manche. #Football #health #life #bwfc.»