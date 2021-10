Le milieu de terrain de Leeds exprime clairement son souhait de transfert alors qu’Orta énonce une demande de sortie

Mateusz Bogusz espère quitter définitivement Leeds United après avoir impressionné lors de son prêt avec l’UD Ibiza dans la division Segunda.

Le milieu de terrain polonais en est actuellement à sa deuxième saison en prêt en deuxième division espagnole, ayant joué pour l’UD Logrones la saison dernière. Il a connu des difficultés à l’Estadio Las Gaunas, n’ayant commencé que neuf fois et n’ayant marqué qu’une seule fois alors qu’ils subissaient la relégation.

Cependant, c’est une autre histoire cette fois-ci avec Bogusz qui prospère sur l’île blanche. En effet, il a déjà égalé son nombre de départs la saison dernière, mais, ayant triplé son nombre de buts, il s’adapte clairement beaucoup plus rapidement à son dernier prêt.

Et il semble que Bogusz soit également très apprécié par Ibiza, le joueur étant apparemment l’un des premiers noms sur leur feuille d’équipe.

Maintenant, le joueur de 20 ans a clairement indiqué son intention de rendre le déménagement permanent.

S’adressant à Super Express, via HITC, Bogusz admet ouvertement qu’il s’amuse à Ibiza et se voit rendre son séjour plus permanent.

« Honnêtement, je n’ai pas aimé ça à Logrones. Nous avons principalement défendu sur le terrain.

« Ibiza est complètement différente. On joue beaucoup ici et on veut garder le ballon. Ça me va. Cela correspond à mon style. Si je pouvais, j’aimerais rester en Espagne.

Et tandis que Bogusz est très apprécié par Marcelo Bielsa, ses perspectives à Elland Road semblent assez sombres.

Pendant son séjour à Leeds, l’international polonais des moins de 21 ans n’est apparu que trois fois sous l’Argentin. En tant que tel, il apparaît très loin dans la hiérarchie de Leeds.

En effet, selon Sportowe Fakty, Leeds est prêt à discuter de la vente de Bogusz l’été prochain. Cependant, ils déclarent que Victor Orta insistera sur une clause de rachat dans tout départ permanent du joueur de 20 ans.

La source polonaise affirme que le directeur du football de Leeds demandera probablement que ce montant soit fixé à 7 millions de livres sterling. Cela donnera à Leeds la chance de déclencher un retour à Elland Road pour Bogusz s’il devenait un succès encore plus grand en Espagne.

Beckford discute des difficultés de Leeds

Leeds United, quant à lui, manque de deux traits dans le dernier tiers que les équipes de Bielsa sont généralement connues pour exposer, selon Jermaine Beckford.

En 12 matches cette saison, les Blancs n’ont pillé que 11 buts. Trois d’entre eux sont venus contre la ligue inférieure Crewe Alexandra au deuxième tour de la Coupe EFL.

Un tel manque de puissance aurait été insondable il y a quelques mois à peine. En effet, l’équipe de Bielsa a pris d’assaut la Premier League l’année dernière avec son football fluide.

L’ancien attaquant de Leeds Jermaine Beckford travaillait comme expert sur Sky Sports lors de leur défaite contre Arsenal.

Beckford a reconnu l’absence d’attaquants clés comme un facteur inhibant leur sortie offensive. Patrick Bamford et Raphinha manquaient tous les deux pour cause de blessure.

Cependant, Beckford a souligné le manque d’acharnement et de cruauté dans le dernier tiers comme un problème majeur affligeant Leeds.

« En termes d’intensité, c’était juste là-haut », a déclaré Beckford. « Côté qualité, dans le dernier tiers surtout, pas tout à fait là. Cela a été l’un des principaux problèmes de Leeds United cette saison.

« Entrer dans le dernier tiers, créer des opportunités n’a pas vraiment été une source de préoccupation. Mais en avoir au bon endroit au bon moment pour mettre le ballon au fond des filets, il faut être plus acharné et impitoyable devant le but. C’est particulièrement vrai à ce niveau.

«Ils ont manqué des joueurs clés. Cela a un impact sur les équipes avec des équipes plus petites en termes de mise en forme des bons joueurs au bon moment.

« Être capable de montrer la qualité sur le terrain est la prochaine étape de l’évolution de Leeds United sous Marcelo Bielsa en Premier League. »

Paper Talk: Deux raisons avancées alors que Kalvin Phillips « choisit le prochain club »