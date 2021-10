Le milieu de terrain de Man Utd, Paul Pogba, a prononcé un discours entraînant dans le vestiaire devant ses coéquipiers français contre l’Espagne

Paul Pogba a donné une conférence animée à ses coéquipiers de France lors de la finale de la Ligue des Nations (FFF)

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a prononcé un discours entraînant dans le vestiaire devant ses coéquipiers français lors de la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne.

L’équipe de Didier Deschamps a pris du retard lors de la finale de dimanche, mais a réussi à revenir avec des buts de Karim Benzema et Kylian Mbappe pour soulever le trophée.

Cependant, avec le match sans but à la mi-temps, Pogba a profité de l’occasion pour donner un discours d’encouragement aux joueurs français avant les 45 minutes cruciales.

« Nous devons être agressifs. Cela commence par l’avant », a déclaré Pogba dans le vestiaire.

« Tout le monde doit être impliqué. On récupère le ballon puis on attaque.

« Oui, nous devrons courir, ils ont beaucoup de qualité mais nous avons aussi de la qualité.

« Une fois que nous avons le ballon, nous devons le garder et nous leur ferons du mal.

« En seconde période, nous devons bien presser et être agressifs. »

Plus : Football



S’exprimant en juin, Roy Keane a affirmé que Pogba faisait preuve de plus de leadership avec l’équipe nationale de France que lorsqu’il était à Manchester United.

‘Je pense quand il est [Pogba] avec United, il n’assume peut-être pas ses responsabilités », a déclaré Keane.

« Peut-être qu’il y a trop de responsabilités ou peut-être qu’il n’y a pas assez de joueurs autour de lui qui peuvent assumer leurs responsabilités.

«Je sais qu’avec la France, il partage ce genre de responsabilité avec d’autres joueurs autour. Peut-être à Manchester [he is] trop isolé et c’est peut-être pour cela qu’il ressent plus de pression.

« Évidemment, il y a une différence entre le Pogba que nous connaissons avec la France et celui que nous connaissons à United. »

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();