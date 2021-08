Le milieu de terrain de Manchester United Ethan Galbraith obtient un prêt de Doncaster Rovers

in

Le milieu de terrain de Manchester United, Ethan Galbraith, a finalement obtenu un prêt du club.

Le joueur de 20 ans a rejoint l’équipe de League One Doncaster Rovers pour la saison 2021/22.

Ethan Galbraith rejoint Doncaster Rovers en prêt

✍️ 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙍𝙤𝙫𝙚𝙧𝙨, 𝙀𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙡𝙗𝙧𝙖𝙞𝙩𝙝!https://t.co/UpEZ4vUpGM #DRFC pic.twitter.com/u2MqFApX2f – Doncaster Rovers FC (@drfc_official) 13 août 2021

Enfin est la parole

Galbraith, un international senior d’Irlande du Nord, a longtemps semblé avoir besoin d’un prêt à Old Trafford. Il a enfin obtenu la plate-forme pour se montrer dans le football masculin. Galbraith sera guidé par l’ancien joueur de l’académie de Manchester United Richie Wellens, qui est maintenant le manager de Doncaster Rovers – un club pour lequel il a également joué.

Wellens, ancien milieu de terrain lui-même, aime le talent que possède Galbraith. Le patron de Doncaster a déclaré à doncasterroversfc.co.uk : « Je suis ravi, nous avons obtenu un meilleur footballeur. Il a joué dans les moins de 23 ans pendant quelques années et a besoin de l’opportunité de jouer au football en équipe première.

“Je pense qu’en termes de capacité, il a toutes les chances d’être un joueur de haut niveau, j’ai hâte de voir comment il s’adaptera à la physicalité de ce niveau.

“L’opportunité s’est présentée de le faire entrer et quand un joueur comme Ethan devient disponible, nous ne pouvions pas le manquer.”

Galbraith portera le maillot numéro 22 au stade Keepmoat et sera disponible pour affronter Sheffield mercredi à Hillsborough le samedi 14 août.

Ethan Galbraith ravi d’avoir enfin conclu un accord

Galbraith a déclaré au site Web du club: «Je suis ravi d’être ici et d’avoir enfin l’accord sur la ligne, j’ai hâte de commencer et de montrer ce que je peux faire.

“Mon agent m’a informé que Doncaster était intéressé, j’ai joué avec le fils de Richie (Charlie) à United donc c’était l’endroit où je voulais venir.

“J’ai joué dans les 23 à United au cours des deux dernières saisons, donc je sens que j’ai dépassé ce stade maintenant et prêt à relever le défi du football masculin.

«Ce sera beaucoup plus difficile que ce à quoi je suis habitué et les gens veulent en savoir plus sur vous, mais je suis prêt pour cela.

“Je suis un joueur qui aime monter sur le ballon et dicter le jeu, et si je peux monter haut sur le terrain, je peux aussi ajouter des buts.”

Galbraith a fait preuve de polyvalence au sein de la configuration de United. Principalement milieu de terrain, il a joué à l’arrière central et à l’arrière droit, où il a joué en pré-saison cet été pour l’équipe première.

Photo principale

Intégrer à partir de .