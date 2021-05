Le milieu de terrain de River Plate Enzo Perez rejoint Harry Kane, John Terry et Rio Ferdinand en tant que gardiens de but

River Plate a été contraint de jouer le milieu de terrain Enzo Perez dans le but après qu’une épidémie de coronavirus a conduit 20 joueurs à rater leur match contre Independiente Santa Fe.

Nous pensions que le but de dernière minute d’Alisson Becker pour Liverpool serait l’histoire de gardien de but la plus folle de la semaine, mais cela a volé la vedette.

Alisson s’est emparé d’un but de dernière minute contre West Brom

River Plate a remarquablement remporté le match 2-1, et Perez a même reçu le prix de l’homme du match!

Un total de 20 joueurs de la première équipe de l’équipe argentine ont été testés positifs au COVID-19 et ont quitté le club avec seulement 11 joueurs actifs pour leur affrontement avec Independiente Santa Fe.

Avec les quatre gardiens de River Plate à l’écart, le milieu de terrain Perez a décidé d’intensifier et a remarquablement aidé son équipe à remporter la victoire.

20 membres de l’équipe de River Plate ont été testés positifs avec Covid avant leur match de Libertadores contre Santa Fe. Les 4 gardiens de but parmi eux. Intensifiez un Enzo Perez blessé dans le but, retirant une performance MOTM. Quelle équipe. pic.twitter.com/xgyxACLmel – COPA90 (@ Copa90) 20 mai 2021

Généralement un milieu de terrain, beaucoup s’attendaient à ce qu’il concède beaucoup de buts, mais sa performance était calme, cool et recueillie, faisant un certain nombre d’arrêts.

Enzo s’entraînait la semaine précédente, la CONMEBOL ayant refusé de sanctionner l’utilisation d’un gardien de but de l’académie pour le match.

Vous reconnaîtrez peut-être l’Argentin pour avoir participé à la finale de la Coupe du monde 2014 contre l’Allemagne, et à 35 ans, c’est un autre moment légendaire dans une grande carrière.

Perez est à River Plate depuis 2017

Perez n’est pas le seul joueur de champ à afficher des héroïques de gardien de but lorsque le devoir l’a appelé, en voici quelques autres au fil des ans.

Footballeurs de champ extérieur qui ont joué dans le but

Kyle Walker Manchester City 6 novembre 2019

Dani Alves Paris Saint-Germain 21 mars 2018

Rio Ferdinand Manchester United 9 mars 2008

Harry Kane Tottenham 23 octobre 2014

John Terry Chelsea 14 octobre 2006

John O’Shea Manchester United 4 février 2007

Comment ont-ils réussi?

Kyle Walker – FRAPPÉ

L’arrière latéral anglais a enfilé le maillot à manches longues et les gants de Man City lors des phases de groupes de la Ligue des champions la saison dernière.

Ederson a été contraint de se blesser pendant le match, mais lorsque Claudio Bravo est entré dans l’histoire en tant que premier gardien de but remplaçant à être expulsé dans la meilleure compétition européenne, il a été laissé à Walker de défendre son but d’une manière quelque peu inconnue pendant les dernières minutes.

Il a été immédiatement appelé à empêcher un coup franc, ce qu’il a fait, bien que peu convaincant.

Peu importe comment vous les empêchez d’entrer, car Walker a gardé une feuille vierge. Ce faisant, Walker est devenu remarquablement le premier gardien anglais à faire un arrêt dans la compétition pendant trois ans!

Dani Alves – HIT (en quelque sorte)

Le Brésilien très décoré est allé dans les filets pour le Paris Saint-Germain après l’expulsion de Kevin Trapp dans les dernières étapes d’un choc du Coup de France contre Souchaux.

Angel Di Maria se serait attendu à faire la une des journaux avec un triplé, mais Alves a volé la vedette en enfilant les gants à la fin du match.

Le patron du PSG d’alors, Unai Emery, avait déjà utilisé les trois sous-marins, alors l’arrière latéral s’est porté volontaire pour passer entre les bâtons.

Mais il n’avait pas grand-chose à faire. Le coup franc de Souchaux sur la faute de Trapp à l’extérieur de la surface a frappé le mur, et quelques secondes plus tard, le coup de sifflet final a marqué une victoire 4-1 pour le PSG, qui s’est qualifié pour les quarts de finale.

Rio Ferdinand – MADEMOISELLE

L’arrière central de l’Angleterre était l’homme choisi pour aller au but après la blessure d’Edwin van der Sar et le remplaçant Tomasz Kuszczak a ensuite été expulsé contre Portsmouth en FA Cup.

L’équipe de Sir Alex Ferguson dirigeait le football anglais à l’époque et pour un triplé brillant, mais Rio s’est retrouvé face à une pénalité de Pompée et il n’a pas réussi à garder le tir de Sulley Muntari hors des filets.

United a fini par perdre 1-0, leurs doubles espoirs en lambeaux, tandis que Portsmouth a remporté la coupe lors d’une victoire célèbre.

Les Red Devils ont cependant remporté la Premier League et la Ligue des champions… avec Rio dans les quatre derniers, bien sûr.

Harry Kane – MADEMOISELLE

La star de Tottenham et de l’Angleterre est l’un des plus grands buteurs du monde, il est donc logique qu’il ne puisse pas garder le ballon hors du filet.

Cette fois, c’est Hugo Lloris qui a vu le rouge en Ligue Europa contre Asteras Tripolis, et Kane s’est avancé pour prendre son maillot numéro un.

Il fit face à un coup franc que n’importe quel gardien digne de ce nom aurait sauvé, mais Kane laissa l’effort apprivoisé se tortiller à travers sa prise, alors qu’il était agenouillé sur le gazon avec embarras.

Les Spurs ont remporté le match 5-1, avec Kane marquant un tour du chapeau – évidemment – mais ce sont les doigts de beurre de l’attaquant qui ont fait les dernières pages le lendemain matin.

.

Kane est un buteur mortel de Goa, mais le gardien de but, il ne l’est pas

John Terry – FRAPPÉ

Ce n’est pas souvent que vos deux gardiens de but se blessent dans le même match, mais c’est exactement ce qui est arrivé à Chelsea qui a été laissé maudire sa chance alors que Petr Cech ET Carlo Cudicini ont été expulsés contre Reading en Premier League.

M. Chelsea, John Terry – qui d’autre? – a pris le relais et s’est bien passé.

Chelsea a également eu deux joueurs expulsés, mais Terry a gardé une feuille blanche alors que les Blues ont remporté la plus bizarre des victoires à l’extérieur.

John O’Shea – FRAPPÉ

Un autre Edwin van der Sar a vu le défenseur toujours fiable de United emporter les gants en Premier League à Tottenham.

Et il s’avère que l’Irlandais était un gardien assez pratique, la soirée faisant un brillant face à face pour assurer une feuille blanche pour les Red Devils et une victoire 4-0 à White Hart Lane.

