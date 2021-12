Le milieu de terrain de Sunderland Dan Neil a un bel avenir devant lui

Le milieu de terrain de Sunderland, Dan Neil, a pris d’assaut la Ligue 1 cette saison. Le joueur de 19 ans s’est imposé comme un titulaire régulier dans la première équipe de Lee Johnson, récompensant son entraîneur-chef avec une série d’excellentes performances. De grandes choses sont attendues du jeune dans les années à venir et après la signature d’un nouveau contrat de quatre ans, les fans espèrent qu’il fera partie d’une équipe qui pourra ramener son club à sa place parmi l’élite anglaise.

Le milieu de terrain de Sunderland Dan Neil a un bel avenir

Premier équipier établi

Avant cette saison, Neil n’avait participé qu’à deux matchs de championnat pour les Black Cats. Une blessure au genou a menacé sa carrière, mais maintenant, après avoir riposté après près de deux ans d’absence, il est un joueur établi de l’équipe première. Il vit maintenant le rêve de ses compatriotes supporters de Sunderland, participant à 25 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette campagne. Un match régulier au centre du milieu de terrain, Neil a été l’un des interprètes les plus constants de Sunderland, qu’il s’agisse d’un rôle d’arrière gauche inconnu ou d’instigateurs d’attaques et de recul depuis le centre du milieu de terrain.

Assist Leader et Pass Master

Le calme de Neil sur le ballon et son sens de la passe ont ravi les fans et le personnel. Ce sont ces attributs qui l’ont vu en tête du classement des passes décisives de Sunderland. Neil est également deuxième du classement des passes décisives de League One. Une passe du milieu de terrain s’égare rarement, sa précision de passe de 82,1% étant l’une des meilleures de la division.

Honneurs d’Angleterre

Faisant partie de l’équipe U15 d’Angleterre avant qu’une grave blessure au genou n’interrompe sa progression, Neil était de retour pour les Three Lions en novembre. Appelé dans l’équipe d’Angleterre U20, il a joué 74 minutes avant d’être remplacé lors d’une défaite 2-0 contre le Portugal.

Malgré la défaite, ce fut une journée de fierté pour le jeune, sa famille et tout le monde à Sunderland. Le prochain match de l’Angleterre U20 en mars 2022 et si le milieu de terrain, qui devient rapidement un joueur clé pour les Black Cats, continue sa forme impressionnante, une autre convocation est probable.

Lee Johnson compare Dan Neil à l’ancien international d’Angleterre

Suite à la volonté de Neil d’engager son avenir à long terme pour le club lors de la signature d’un nouveau contrat de quatre ans, le manager Lee Johnson a fait l’éloge du joueur de 19 ans, il a déclaré : « C’est techniquement un très bon joueur. Vous voyez la façon dont il manipule le ballon, et je pense qu’il a ajouté une autre dimension à son jeu, pour pouvoir dropper et conduire, recevoir le ballon et engager les joueurs.

«Il a cette belle technique de dribble – un peu comme un jeune Paul Gascoigne presque dans la façon dont il le fait sauter et le traîne en même temps. En tant que défenseur, il est très difficile de s’engager car à la minute où vous le faites, il a la capacité de sauter par vous.

« Je m’attends à voir quelques buts de type slalom de sa part cette saison. »

Dan Neil veut aider Sunderland à retrouver sa place

Sunderland et ses fans ont souffert plus que la plupart ces dernières années. Les relégations successives ont vu les Black Cats passer de la Premier League à la League One. Ils en sont maintenant à leur quatrième saison consécutive dans la troisième division anglaise, n’y ayant été qu’une seule saison auparavant tout au long de leur longue histoire.

Dan Neil fait partie de ces supporters qui ont vu son club souffrir. Il a maintenant une chance de redresser la barre en aidant le club à revenir à sa place. Après avoir signé son nouveau contrat, il a déclaré : « Tout le monde sait que j’aime ce club de football et j’aime jouer pour lui.

« C’est un rêve devenu réalité de jouer dans l’équipe première et j’aime chaque minute, mais je veux plus et je veux jouer dans les divisions supérieures pour Sunderland. Je veux faire partie du retour de ce club à sa place et il n’y a nulle part où je préférerais être, donc je suis ravi d’avoir prolongé mon contrat.

Photo principale

