Le milieu de terrain de Watford Ozan Tufan blessé pendant la trêve internationale

Alors que la pause internationale touche à sa fin, la dernière chose dont les clubs ont besoin est que leurs joueurs se blessent tout en représentant leurs nations respectives. Malheureusement, le milieu de terrain de Watford Ozan Tufan est sur le point de rester sur la touche à la suite d’une blessure au genou.

Le milieu de terrain de Watford Ozan Tufan blessé en service international

Début de vie mixte à Watford

Il y avait de grandes attentes pour le joueur de 26 ans lorsqu’il a été initialement prêté aux Hornets par les géants turcs Fenerbahce. Cependant, lors de la signature, il a dû passer du temps à s’entraîner seul pour retrouver une forme physique complète.

Il a fait sa première apparition à Watford lors d’un affrontement en Coupe Carabao avec Stoke City, impressionnant pour les quatre-vingt-dix malgré la défaite 3-1. Tufan a fait ses débuts en Premier League le 25 septembre sur le banc contre Newcastle United, plus d’un mois après avoir initialement signé pour l’équipe du Hertfordshire.

Lors du dernier match de Xisco Munoz à la tête des Hornets, Tufan a joué 59 minutes, sans avoir eu beaucoup d’impact contre Leeds United.

Tufan a commencé deux des quatre matches de Claudio Ranieri en pirogue, bien qu’il n’ait pas terminé les quatre-vingt-dix à chaque fois. Aux côtés de Moussa Sissoko et Juraj Kucka, il est devenu le favori de « The Tinkerman » pour compléter le milieu de terrain à trois.

Perspectives des blessures d’Ozan Tufan

Heureusement pour Tufan, les premières indications suggèrent qu’il ne passera pas trop de temps sur la touche. Selon Adam Leventhal de ., a déclaré le 13 novembre, il est susceptible de passer 7 à 10 jours à l’extérieur. Cela, pour le moment, ne fait que douter de sa disponibilité pour le match contre Manchester United. Cependant, comme il s’agit d’une blessure au genou, les Hornets seront très prudents avant de lui permettre de reprendre un entraînement complet, car toute légère modification de la blessure pourrait être dévastatrice.

Cela signifie que Ranieri devra faire un choix clé avant le match contre les Red Devils. Non seulement Tufan est probablement absent, mais Kucka manquera également le match après avoir été expulsé lors de la récente défaite du club contre Arsenal. Alors que Peter Etebo se remet toujours d’une blessure et qu’il est peu probable qu’il soit de retour dans un proche avenir, les options parmi lesquelles Ranieri devra choisir sont Sissoko, la signature estivale Imran Louza, Tom Cleverley et Dan Gosling.

Le nom le plus excitant sur la liste des remplaçants potentiels est Louza. Il a été la signature la plus chère des Hornets de l’été, rejoignant pour 9 millions de livres sterling, mais n’a joué que 45 minutes de championnat depuis son arrivée. Peut-être Ranieri optera-t-il pour un changement de formation, mais Louza devrait être inclus dans les deux cas.

