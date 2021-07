Le milieu de terrain de Watford Will Hughes rejette un nouveau contrat au club

Avec le coup d’envoi de la saison de Premier League dans moins de trois semaines, Watford doit penser à finaliser son équipe. L’avenir de certains joueurs étant encore incertain, les Hornets voudront s’assurer que leurs chiffres sont clairs avant la journée d’ouverture. Maintenant que le milieu de terrain vedette Will Hughes semble destiné à partir, les Hornets devraient-ils s’inquiéter de ne pas avoir de remplaçant capable pour remplir ses bottes?

Inquiétudes pour Watford alors que Will Hughes rejette l’extension

Will Hughes refuse un nouveau contrat

Selon Adam Leventhal de ., Hughes a refusé un nouveau contrat avec Watford. L’offre était un contrat de cinq ans, ce qui ferait de lui l’un des meilleurs salariés du club avec une augmentation de salaire significative.

Hughes et son agent recherchent d’autres options. Pour l’instant, aucun n’est venu vers lui. Pourtant, compte tenu de sa disponibilité et ne cessant jamais d’impressionner depuis son arrivée sur Vicarage Road, une opportunité de départ se présentera probablement éventuellement.

Hughes a gagné un transfert de 8 millions de livres sterling à Watford en 2017 après avoir fait irruption dans la première équipe du comté de Derby cinq ans auparavant. Le joueur de 26 ans joue principalement en tant que milieu de terrain central, bien qu’il puisse également s’aligner dans des positions larges si nécessaire. Il a passé la saison dernière à jouer le numéro six du milieu de terrain central à trois de Xisco Munoz.

De nouvelles signatures apportent un soulagement

Même avec l’avenir de Nathaniel Chalobah également incertain, le milieu de terrain des Hornets a toujours pas mal de qualité dans ses rangs. Le club a dépensé environ 9 millions de livres sterling pour Imran Louza au début de la fenêtre de transfert, quelqu’un qui peut être considéré comme le remplaçant direct de Hughes pour le rôle de milieu de terrain défensif central. Comme Hughes, Louza est également polyvalent et peut jouer dans les rôles de milieu de terrain les plus avancés si un autre joueur occupe le poste de numéro six.

Lors du récent match amical de Watford contre West Bromwich Albion, Peter Etebo a joué le rôle du milieu de terrain en profondeur. Parmi les trois milieux de terrain centraux des Hornets qui correspondent, il a été le plus performant, relevant les défis et faisant preuve d’un sang-froid extraordinaire lorsqu’il était sur le ballon. Ainsi, les deux renforts du milieu de terrain de Watford ont la capacité de s’aligner au poste que Hughes a commandé la saison dernière.

Points d’interrogation quant à savoir si les nouvelles recrues sont parfaitement adaptées

Louza et Etebo – en particulier le premier – joueront un rôle important dans la saison de Watford. Cependant, comme aucun des deux n’a été dédié au numéro six pendant toute la durée de sa carrière, des questions subsistent quant à savoir s’ils seront capables de jouer avec des niveaux de talent pour que Watford ne manque pas Hughes. Hughes n’était pas non plus un milieu de terrain dédié à la profondeur pendant une grande partie de sa carrière, bien qu’il ait joué dans la position avec un look naturel chaque fois qu’on le lui demandait. Louza est également susceptible d’être plus efficace dans un rôle de milieu de terrain plus avancé.

Ainsi, les Hornets continueront probablement à se pencher sur le marché des transferts pour signer un numéro six à part entière. Mario Lemina était à l’étude pour pourvoir parfaitement le poste, bien qu’un déménagement à Nice ait mis fin à ce transfert potentiel.

La recherche d’un nouveau milieu de terrain défensif progressera probablement jusqu’à ce qu’une nouvelle cible soit trouvée. Peut-être que les matchs amicaux montreront à Xisco and Co. que le remplaçant est déjà arrivé. Néanmoins, des points d’interrogation subsistent quant à savoir si Watford sera en mesure de remplir les énormes bottes que Hughes pourrait laisser derrière lui.

