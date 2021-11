Declan Rice est le meilleur joueur de Premier League, tandis que Phil Foden a le potentiel de remporter le Ballon d’Or un jour.

C’est selon l’ancien manager anglais Glenn Hoddle, qui a également donné un conseil à Jack Grealish.

Rice a été qualifié de meilleur de la Premier League après ses performances impérieuses pour West Ham

Gareth Southgate est désormais en charge de l’équipe nationale et a vu son équipe se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec une victoire 10-0 sur Saint-Marin.

Il possède l’un des groupes anglais les plus talentueux jamais vus et le milieu de terrain regorge de jeunes talents formidables.

Rice mène une campagne phénoménale pour West Ham alors que les hommes de David Moyes occupent la troisième position de la Premier League après 11 matchs.

Il a sans doute été le meilleur joueur des Hammers, brisant les attaques de l’opposition et ajoutant même des buts à son jeu au cœur du milieu de terrain.

Southgate a à sa disposition une multitude de jeunes milieux de terrain talentueux

Sans surprise, des rumeurs circulent sur l’endroit où il pourrait se retrouver à l’avenir, son club le valorisant actuellement à 100 millions de livres sterling – un chiffre qui monte en flèche à chaque match.

Foden de Man City, quant à lui, continue de mettre le feu à la division et semble s’améliorer à chaque match sous la direction de Pep Guardiola,

Et Hoddle est devenu lyrique sur le duo anglais à la lumière de leurs superbes campagnes jusqu’à présent.

Foden, quant à lui, a été pressenti pour devenir le meilleur joueur du monde

Hoddle a rejoint talkSPORT jeudi matin

« Je pense que Declan Rice est le meilleur joueur de Premier League, il va s’améliorer de plus en plus », a-t-il déclaré.

« Pour moi, je pense que Phil Foden dans trois ans sera le meilleur joueur du monde.

« Il a tout. Je l’ai vu quand il avait 17 ans quand ils ont remporté la Coupe du monde des jeunes et il était de la tête et des épaules au-dessus de n’importe qui sur le terrain et c’était contre les Sud-Américains.

« J’ai dit à l’époque qu’il avait l’air plus sud-américain qu’eux !

« Il sait comment pénétrer dans la surface de réparation de six mètres, peut marquer des buts de l’intérieur et de l’extérieur. »

Hoddle a également parlé de Grealish, qui n’a pas tout à fait atteint les sommets attendus depuis son transfert estival de 100 millions de livres sterling à Man City.

Et il pense que le milieu de terrain offensif doit ajuster son jeu sous Guardiola.

Grealish a dû changer son jeu sous Pep at City

« Jack pour moi est un talent merveilleux mais la différence est que si vous le regardez maintenant, il n’apprécie probablement pas son jeu autant qu’il l’a fait à Villa », a-t-il ajouté.

«Il adore tenir le ballon et affronter les gens, mais Pep l’a fait sortir la première fois parce qu’il a tellement de talent autour de lui.

«À Villa, il était l’homme du danger, donc si trois joueurs viennent et qu’il le fait passer à quelqu’un, il crée de l’espace pour les gens.

« S’il peut le faire un peu plus, vos De Bruynes et Fodens vont s’améliorer encore.

« Il doit ajuster son jeu s’il veut jouer ce rôle, mais il doit devenir un vrai buteur et accéder à ces positions. »

