Le milieu de terrain de West Ham, Tomas Soucek, insiste sur le fait qu’il a été “mal compris” après avoir qualifié “d’absurde” l’interdiction d’Ondrej Kudela pour racisme

Le milieu de terrain de West Ham, Tomas Soucek, a insisté sur le fait qu’il “s’oppose à toutes les formes de racisme” après avoir été critiqué pour avoir qualifié “d’absurde” l’interdiction du racisme d’Ondrej Kudela.

Kudela espérait représenter la République tchèque à l’Euro 2020 cet été, mais a raté le match après avoir été reconnu coupable d’avoir abusé de la race des Rangers Glen Kamara lors d’un affrontement en Ligue Europa en mars.

.

Soucek a lancé une défense ferme de son compatriote Kudela vendredi, mais pense que les commentaires ont été “sortis de leur contexte”

.

Kudela a fait appel de sa suspension mais celle-ci a été confirmée et il purge maintenant une suspension de dix matches

L’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a rejeté son appel et confirmé leur suspension initiale de dix matches.

Vendredi, Soucek a défendu le joueur du Slavia Prague en qualifiant l’interdiction d'”absurde” et en insistant sur le fait qu’il le “connait si bien que je ne peux pas l’imaginer dire quoi que ce soit de raciste”.

Le milieu de terrain des Hammers a déclaré à iDNES : « À West Ham, tout le monde m’a posé des questions à ce sujet et pourquoi il l’a dit. [to Kamara].

«Et je me suis battu pour Ondrej tout le temps. Je crois qu’il ne lui a rien dit de raciste, personne n’a rien prouvé à son sujet.

« Pourtant, beaucoup de gens au Royaume-Uni l’ont condamné et il a reçu une lourde peine de 10 matches de l’UEFA. J’ai trouvé ça absurde. Je le connais si bien que je ne peux pas l’imaginer dire quoi que ce soit de raciste…”

Mes commentaires dans une récente interview que j’ai faite en République tchèque ne correspondaient pas à ce que je voulais dire, ils étaient hors contexte et ont été mal compris. Je suis contre le racisme sous toutes ses formes et je suis fier de jouer dans un sport si diversifié et inclusif.

– Tomáš Souček (@tomassoucek28) 11 juin 2021